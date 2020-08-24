Индекс МосБиржи завершал прошлую неделю около 3000 пунктов. Российский рынок сейчас находится в фазе коррекции после продолжительной волны роста. В пятницу он продолжил отставать от динамики других развивающихся стран, обороты торгов оставались повышенными.

При сравнении долларового РТС и индекса MSCI Emerging Markets наглядно видно, что в последние дни наш рынок выглядит слабее.

При этом нельзя, как это часто бывает, списать отставание российского рынка исключительно на фактор нефти. Да, в пятницу котировки Brent снизились, однако при более широком взгляде очевидно, что нефтяные цены уже длительный период времени просто консолидируются в боковом формате без выраженного устойчивого тренда. Сейчас фьючерсы Brent по-прежнему находятся около $44–44,5. В перспективе ближайших недель допускаем формирование пусть и временной, но более основательной коррекции.

Некоторую поддержку российским акциям оказывает фактор ослабления рубля. В пятницу курс USD/RUB в моменте поднимался до 75, переписав максимальные значения с мая. Около этого уровня проходит верхняя граница коридора консолидации. Если удастся закрепиться выше, то далее технические цели по доллару, на мой взгляд, сместятся в сторону 76,6.

Слабость национальной валюты сопровождается постепенным снижением цен на российские гособлигации. Индекс ОФЗ (RGBI) снижается две недели подряд. Таким образом сокращается избыточный и несправедливый спред между доходностями государственных и корпоративных бондов. Облигации российских компаний в последние дни выглядят устойчивей ОФЗ.

Интересное движение в пятницу наблюдалось в акциях Сбербанка. Наблюдательный совет утвердил рекомендацию по дивидендам в размере 18,7 руб. на акцию. Размер выплат и дивидендная доходность будут рекордными за всю историю Сбербанка. Первой реакцией бумаг был резкий скачок, однако затем началась так называемая «фиксация по факту». Причем в первую очередь распродажа проходила в обыкновенных акциях, в которых традиционно высокая концентрация капитала нерезидентов.

На мой взгляд, просадка обыкновенных бумаг выглядит избыточной. При условии сохранения спокойного внешнего фона они могут постепенно отыграть падение последних дней. Фактор высоких дивидендов способен оказать поддержку.

Предстоящая неделя будет богата на корпоративные события. Сегодня ожидается публикация финансовых результатов за II квартала по МСФО у М.Видео. На неделе также планируют отчитаться Детский мир, Полиметалл (вторник), Банк Санкт-Петербург (среда), Лукойл, Русгидро (четверг) и Аэрофлот (пятница).

Среди дивидендных событий на предстоящей неделе ожидается отсечка в акциях Полюса. Последний день для попадания в реестр акционеров, которые будут претендовать на выплаты, будет в среду. Кроме того, на вторник запланировано заседание совета директоров Новатэка по вопросу дивидендов.

Сегодня старт торгов может пройти на положительной территории. При этом общая картина в индексе МосБиржи характеризуется фазой коррекции. До нижней границы восходящего тренда и важных уровней поддержки еще очень далеко. Они расположены лишь около 2840–2860 п. Без ухудшения внешних факторов предпосылок к такому спуску пока нет. Что касается среднесрочного и долгосрочного взгляда, то в этом плане ожидания умеренно положительные. Ранее пока так и не были протестированы целевые уровни в районе 3100–3110 п.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается позитивный. Американские индексы после закрытия нашей дневной сессии в пятницу выросли. Азиатские площадки сегодня торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 с утра растут на 0,28%, контракты по нефти Brent с экспирацией в конце августа в плюсе на 0,16% и находятся около уровня $44,4.

С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу МосБиржи (IMOEX) пройдет выше уровня закрытия пятницы.