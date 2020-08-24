Индекс-провайдер FTSE объявил результаты полугодового пересмотра индексов. Все изменения вступят в силу после закрытия торгов 18 сентября. Что касается российских компаний, то здесь следует отметить включение акций UC Rusal (486 HK) в индекс FTSE All-World (Гонконг) в связи с окончанием установленного FTSE 12-месячного периода ожидания после снятия санкций. По нашим оценкам, это должно привести к притоку пассивных инвестиций в размере около 16 млн долл. (2,2x среднедневного оборота торгов за последний месяц). Включение POG в субиндекс компаний малой капитализации индекса FTSE UK вызовет приток пассивных инвестиций в размере 33 млн долл. (1,1x). RNFT был исключен из индексов All-World и AllCap, что может привести к оттоку 8 млн долл. пассивных инвестиций (учитывая низкую ликвидность инструмента, показатель оттока в днях оборота в данном случае нерелевантен).

Что касается значимых изменений весов акций в индексах, то здесь следует отметить увеличение веса DSKY (+30%, приток пассивных инвестиций 5,8 млн долл., 1,6x) и уменьшение веса RTKM (-7%, отток пассивных инвестиций 3 млн долл., 0,6x) и LKOH (-7%, отток пассивных инвестиций 67 млн долл., 0,7x).