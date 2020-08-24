Завтра наступает срок уплаты НДС, НДПИ и акцизов. Обычно это крупнейшие в течение месяца налоговые платежи, но в этот раз, вполне вероятно, они могут оказаться меньше выплат в соцфонды. Так, сейчас платится НДС за второй квартал, на который как раз и пришлись основные ограничения из-за коронавируса, поэтому сборы по этому налогу должны быть невелики. Падение НДС может быть лишь частично компенсировано НДПИ: в июле цены на нефть восстанавливались, но объем добычи оставался вблизи минимумов из-за ограничений в рамках действия соглашения ОПЕК+. Уровень же корсчетов банков в ЦБ перед этими платежами довольно высок (более 2,8 тлрн руб.). Мы полагаем, что избыток средств на корсчетах сейчас составляет около 400 млрд руб. Все это позволяет рассчитывать на то, что банки могут осуществить этот платеж в бюджет, не привлекая дополнительного фондирования.

Казначейство сегодня увеличило лимит на аукционе репо овернайт до 130 млрд руб. Последнее время лимиты по этим операциям Казначейство держало на крайне низком уровне, причем какое-то время эти аукционы вовсе не проводились. Локальный максимум в 60 млрд руб. был зафиксирован в пятницу, и вот сегодня ведомство вновь повышает лимит. Вполне возможно, что часть налоговых платежей была проведена заблаговременно, что привело к росту остатков на счетах в Казначействе. Мы полагаем, что в любом случае спрос на фондирование, предоставляемое ведомством, будет сравнительно невысоким.