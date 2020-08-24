Принимая во внимание ожидания дальнейшего роста цен на золото в ближайшие 24 месяца, мы обновили прогнозы по российскому золотодобывающему сектору.

Недавнее ралли на рынке золота было обусловлено более быстрым, чем мы ожидали, ослаблением доллара и ростом инфляционных ожиданий, однако теперь, как мы полагаем, дальнейшее снижение уже отрицательных реальных процентных ставок ускорит отток средств из фондов денежного рынка в золото, что будет способствовать дальнейшему

подорожанию драгметалла. Согласно нашему прогнозу, цены на золото достигнут пика в 3 тыс. долл./унц. в 2022 г., и от этого нового цикла «обесценения валют» более других выиграют российские золотодобывающие компании.

Производство золота отстает от эмиссии доллара. Отрасль производит 4,8 тыс. т золота в год, что составляет 2,4% «наземных» товарных запасов этого металла, при этом динамка производства ухудшается – в 2015–2018 гг. оно росло на 1,6–3,1% г/г, а во 2к20 сократилось на 9% г/г. Наращивание производства требует значительных капиталовложений, и в этом отношении золото сильно отстает от долларового денежного агрегата M2, который в 2008– 2020 гг. увеличивался в среднем на 7% в год, а за последние восемь месяцев вырос почти на 30%.

Опережающий рост цен на золото оправдан. Цена золота с начала года выросла на 25%, опередив наши ожидания. Мы считаем такую динамику оправданной ввиду более быстрого повышения инфляционных ожиданий и ослабления доллара, чем в предыдущем цикле смягчения монетарной политики в США. Только начало цикла роста цен на золото. Намерения ведущих центробанков удерживать процентные ставки в долларах и евро около нуля в сочетании с допуском превышения целей по инфляции означают еще более отрицательную реальную доходность в течение продолжительного времени. Как мы полагаем, это приведет к радикальному сдвигу на финансовых рынках, заставив инвесторов перекладывать средства из фондов денежного рынка в инструменты, которые характеризуются более высокой реальной доходностью, низким риском и достаточной ликвидностью, а золото отвечает всем этим требованиям. В результате, по нашим расчетам, котировки золота в 2022 г. достигнут нового максимума в реальном выражении на уровне 3 тыс. долл./унц., а это означает, что мы находимся в начале цикла роста цен на золото.

Полиметалл – наш фаворит в российской золотодобыче. Российские производители золота имеют хорошие шансы показать высокие результаты на данном этапе глобального золотого цикла благодаря превышающим средний уровень темпам роста, определенным технологическим преимуществам, более значительному, чем у конкурентов, финансовому левериджу и самому высокому в секторе уровню дивидендной доходности. Мы повысили 12-месячные прогнозные цены акций Полюса и Полиметалла на 64–80% с учетом более высоких цен на золото и целевых мультипликаторов. Нашим фаворитом в секторе является Полиметалл, предлагающий самую большую ожидаемую полную доходность. Прогнозная цена акций Петропавловска повышена до 61 британского пенса (рекомендация прежняя – Покупать); однако условием дальнейшего роста котировок акций компании, на наш взгляд, является достижение прогресса в расширении совета директоров и объединении команды менеджмента.

Основные риски связаны с ценами на золото, которые могут оказаться под давлением в случае потенциального восстановления доллара и/или закрытия находящихся на высоких уровнях спекулятивных позиций на фьючерсных рынках.