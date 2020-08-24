Экономика подтянется за рынками
В последнее время среди экспертов финансового рынка очень распространено мнение о том, что фондовый рынок живет своей жизнью, а реальная экономика своей.
С их точки зрения, дивергенция между экономикой и индексами акций сейчас чудовищная и уже в скором времени, индексы рухнут, то есть придут в соответствие с реальной ситуацией.
Да, конечно, психологически очень сложно воспринимать исторические максимумы по американским индексам и рекордное падение ВВП во втором квартале на 33%. Однако, как известно, рынки живут будущим и, судя по уровням американских индексов, это будущее совсем не мрачное.
Кстати, на днях CITI опубликовал индекс экономической неожиданности (макроэкономические данные лучше ожиданий), который оказался на рекордном за всю историю уровне, превысив пиковые значения 2009 года. Поэтому нельзя забывать, что есть еще вариант, когда не рынок обвалится, а экономика подтянется к рынку.
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