Британская управляющая компания Janus Henderson провела глобальный анализ дивидендных выплат, и ее вывод: суммарно они сократились во втором квартале на 22%. Если в 2019 году за те же месяцы инвесторы получили $480 млрд, то в текущем 2020-ом совокупные дивиденды составили $382 млрд.

Эти данные показывают, что финансовое положение мировых корпораций было не таким слабым, как это виделось изначально. В том же исследовании говорится, что в среднем по всему миру 27% всех компаний сократили свои дивиденды, а в Европе более половины всех торгуемых бумаг. При этом две трети из них снизили выплаты до нуля, то есть отменили целиком. И несмотря на такую очевидно кризисную тенденцию, мы видим, что дивидендные стратегии себя по-прежнему оправдывают: 78% отчислений сохранилось и после карантинных ограничений. Причем европейские компании сохранили мировое лидерство по объему дивидендов, в частности, швейцарская Nestle выплатила более $8,5 млрд своим акционерам.

Крупнейшим плательщиком дивидендов в мире остаются IT-компании, следом за ними идет потребительский сектор, финансовый, горнорудный и здравоохранение. Снижение объема выплат произошло преимущественно в нефтегазовой сфере, промышленности, товарах длительного пользования, в то время как остальные сегменты практически не изменили размер выплат или даже нарастили его (IT, фармкомпании и телеком-индустрия прибавили до 1,8%). Это опять же говорит о сохранении на рынке позитивного взгляда на то, как будет меняться выручка и прибыль бизнеса в ближайшие месяцы.

Стоит также отметить такой феномен, что существенная часть падения дивидендных выплат пришлась на банки Британии и Евросоюза, в отношении которых регулятор прямо ограничил выплаты акционерам. Несмотря на здоровый баланс и наличие свободных денежных средств, они отложили дивиденды до того момента, как станет известен совокупный размер просрочки по кредитам в этом году. На счетах у крупнейших банков Европы остается порядка $20 млрд потенциальных дивидендов, или около четверти той суммы, которая была «заморожена» во втором квартале.

Все это позволяет предположить, что по объему совокупно выплаченных дивидендов 2020 год будет сопоставим с недавним 2016 годом, в худшем из сценариев – с 2013 годом. Однако в процентном отношении (размер выплаты в отношении к стоимости акции) нынешний год дает гораздо больше возможностей, чем предыдущие крупные просадки рынка. Несмотря на подъем индекса S&P500 к новым историческим пикам, есть бумаги настолько дешевые, что по ним платят дивиденды до 5-6% годовых. В частности, стоит обратить внимание на компании Philipp Morris, AT&T, AbbVie. В Европе по-прежнему недорого продают дивидендных аристократов вроде Unilever, Danone, Roche и Siemens.