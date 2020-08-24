В лидерах роста к середине сессии пребывали акции En+ Group (+4,09%) и котировки РУСАЛа (+3,14%). Бумаги М. Видео прибавили 2,93%. В лидерах снижения были котировки ТГК-2 (-0,89%) и привилегированные акции Сургутнефтегаза (-0,66%).

М. Видео в понедельник сообщила об увеличении скорректированной прибыли по МСФО в первом полугодии на 44% г/г, а выручки – на 7,8% г/г.

Поддержку бумагам РУСАЛа оказывали новости об их включении в индекс FTSE All-World.

С технической точки зрения акции РУСАЛа в понедельник достигли пика с марта и в целом выглядят достаточно уверенно, если не считать краткосрочной технической перекупленности. Бумаги в августе выросли на повышенных объемах, что указывает на интерес инвесторов. Тем не менее наращивание “длинных” позиций до закрепления выше 32,50 руб представляется рискованным ввиду рисков отскока и коррекции к 30,30-31,10 руб. Среднесрочные “лонги” по акциям остаются актуальными до падения ниже 28 руб.