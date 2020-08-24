"Русалу" может помешать краткосрочная перекупленность
В лидерах роста к середине сессии пребывали акции En+ Group (+4,09%) и котировки РУСАЛа (+3,14%). Бумаги М. Видео прибавили 2,93%. В лидерах снижения были котировки ТГК-2 (-0,89%) и привилегированные акции Сургутнефтегаза (-0,66%).
М. Видео в понедельник сообщила об увеличении скорректированной прибыли по МСФО в первом полугодии на 44% г/г, а выручки – на 7,8% г/г.
Поддержку бумагам РУСАЛа оказывали новости об их включении в индекс FTSE All-World.
С технической точки зрения акции РУСАЛа в понедельник достигли пика с марта и в целом выглядят достаточно уверенно, если не считать краткосрочной технической перекупленности. Бумаги в августе выросли на повышенных объемах, что указывает на интерес инвесторов. Тем не менее наращивание “длинных” позиций до закрепления выше 32,50 руб представляется рискованным ввиду рисков отскока и коррекции к 30,30-31,10 руб. Среднесрочные “лонги” по акциям остаются актуальными до падения ниже 28 руб.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20200824/831946475.html