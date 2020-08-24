 

МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 25 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

 

Международные события
КогдаГде и чтоПредыдущее значениеПрогноз
9:00 EUR Германия — ВВП (кв/кв) (2кв2020) -2,2% -10,1%
9:00 EUR Германия — ВВП (г/г) (2кв2020) -1,9% -11,7%
11:00 EUR Германия — Индекс деловых ожиданий (август) 97 98
11:00 EUR Германия — Оценка текущей ситуации (август) 84,5 87
11:00 EUR Германия — Индекс делового климата IFO (август) 90,5 92
16:00 USD США — Композитный индекс стоимости жилья S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний (г/г) (июнь) 3,7% 3,6%
17:00 USD США — Индекс доверия потребителей CB (август) 92,6 93
17:00 USD США — Продажи нового жилья (июль) 776 тыс 786 тыс
17:00 USD США — Продажи нового жилья (м/м) (июль) 13,8% 1,3%
20:30 CAD Канада — Выступление заместителя главы Банка Канады Лоуренса Шембри
22:25 USD США — Выступление члена FOMC Мэри Дэли (президент ФРБ Сан-Франциско)
23:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) -4,264 млн барр

 

 

 

 

Российские события
КогдаГде и чтоПредыдущее значениеФакт.
RUB Детский мир — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2020 и телеконференция менеджмента
RUB Детский мир — закрытие реестра для участия в ВОСА (18.09.2020, в заочной форме, див-ды 1П2020) 5,06 (9м2019) + 3 (фин) — див-д 2019 2,5 (1П2020, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 29.09.2020) — див-д 2020
RUB НОВАТЭК — СД (о созыве ВОСА и рекоменд. по див-дам 1П2020) 14,23 (1П2019) + 18,1 (фин) — див-д 2019

 

 

 