События в сфере макроэкономики и бизнеса 25 августа
МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 25 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|9:00
|EUR
|Германия — ВВП (кв/кв) (2кв2020)
|-2,2%
|-10,1%
|9:00
|EUR
|Германия — ВВП (г/г) (2кв2020)
|-1,9%
|-11,7%
|11:00
|EUR
|Германия — Индекс деловых ожиданий (август)
|97
|98
|11:00
|EUR
|Германия — Оценка текущей ситуации (август)
|84,5
|87
|11:00
|EUR
|Германия — Индекс делового климата IFO (август)
|90,5
|92
|16:00
|USD
|США — Композитный индекс стоимости жилья S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний (г/г) (июнь)
|3,7%
|3,6%
|17:00
|USD
|США — Индекс доверия потребителей CB (август)
|92,6
|93
|17:00
|USD
|США — Продажи нового жилья (июль)
|776 тыс
|786 тыс
|17:00
|USD
|США — Продажи нового жилья (м/м) (июль)
|13,8%
|1,3%
|20:30
|CAD
|Канада — Выступление заместителя главы Банка Канады Лоуренса Шембри
|22:25
|USD
|США — Выступление члена FOMC Мэри Дэли (президент ФРБ Сан-Франциско)
|23:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|-4,264 млн барр
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Детский мир — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2020 и телеконференция менеджмента
|RUB
|Детский мир — закрытие реестра для участия в ВОСА (18.09.2020, в заочной форме, див-ды 1П2020)
|5,06 (9м2019) + 3 (фин) — див-д 2019
|2,5 (1П2020, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 29.09.2020) — див-д 2020
|RUB
|НОВАТЭК — СД (о созыве ВОСА и рекоменд. по див-дам 1П2020)
|14,23 (1П2019) + 18,1 (фин) — див-д 2019
https://1prime.ru/experts/20200824/831946815.html