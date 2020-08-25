Новая порция оптимизма на рынках поддержит рубль во вторник
По итогам понедельника валюты большинства развивающихся стран укрепились относительно доллара благодаря росту оптимизма на глобальных рынках на фоне снижения числа новых случаев covid-19 в США, прогресса в испытании вакцин и методов лечения заболевания, а также признаках снижения напряженности в отношениях США-КНР. Российский рубль вера смог частично отыграть потери прошлой недели, укрепившись к доллару на 0,3% — до 74,59 руб./долл.
Сегодня с утра глобальные рынки остаются в зеленой зоне после сообщения о состоявшихся переговорах США и Китая по торговому соглашению, по итогам которых обе стороны отметили прогресс в выполнении сделки.
Это позволит рублю вновь вернуться под уровень 74,5 руб. относительно доллара, где он вчера так и не смог закрепиться. В целом, динамика рубля выглядит сдержанной на фоне сохраняющихся геополитических рисках, что пока не позволяет с уверенностью говорить о сломе локального тренда на ослабление национальной валюты, сформировавшегося во второй половине июня.
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