По итогам понедельника валюты большинства развивающихся стран укрепились относительно доллара благодаря росту оптимизма на глобальных рынках на фоне снижения числа новых случаев covid-19 в США, прогресса в испытании вакцин и методов лечения заболевания, а также признаках снижения напряженности в отношениях США-КНР. Российский рубль вера смог частично отыграть потери прошлой недели, укрепившись к доллару на 0,3% — до 74,59 руб./долл.

Сегодня с утра глобальные рынки остаются в зеленой зоне после сообщения о состоявшихся переговорах США и Китая по торговому соглашению, по итогам которых обе стороны отметили прогресс в выполнении сделки.

Это позволит рублю вновь вернуться под уровень 74,5 руб. относительно доллара, где он вчера так и не смог закрепиться. В целом, динамика рубля выглядит сдержанной на фоне сохраняющихся геополитических рисках, что пока не позволяет с уверенностью говорить о сломе локального тренда на ослабление национальной валюты, сформировавшегося во второй половине июня.



