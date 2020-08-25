Индекс Мосбиржи попробует закрепиться выше 3060 пунктов
На мировые финансовые рынки пришла очередная волна оптимизма. Инвесторы отреагировали покупками на информацию о том, что в США начато экспериментальное лечение больных коронавирусом в тяжелой форме плазмой.
Новость выглядит не очень убедительной, как и сама методика. Но так или иначе, а американские рынки вчера прибавили более процента, и сегодня фьючерсы на американские индексы прибавляют почти полпроцента. Это говорит о том, что и мы откроемся примерно 0,5-процентным ростом.
Если во второй половине дня западные площадки сумеют сохранить восходящую динамику, то индекс Мосбиржи попробует закрепиться выше несильного сопротивления 3060 пунктов. Но впереди будет более серьезная преграда – 3100 пунктов.
Ее пройти без притока свежего капитала на рынок будет проблематично. При этом политические риски в отношении России нарастают: усугубляется обстановка в Белоруссии, западные СМИ с уверенностью говорят, что оппозиционный политик Алексей Навальный был отравлен. На таком фоне мы вряд ли увидим приток западного капитала в рублевые активы.
Нефть на всеобщем позитиве и началом сезона ураганов в Мексиканском заливе вернулась в свой привычный диапазон 44,5-45,5 долларов за баррель, что вытянуло российскую нефтянку. Сегодня в ней может продолжиться подъем, но поводов для включения бумаг сектора в среднесрочные портфели мы не видим.
Продолжается консолидация золота, вслед за которым снимают техническую перекупленность бумаги золотодобытчиков. Считаем, что на инфляционных рисках у золота есть хорошие перспективы вновь уйти выше 2000 долларов за унцию. Но произойдет это чуть позже, когда выдохнется волна роста фондовых площадок в Штатах.
Продолжаем позитивно смотреть на акции Сбера, и все-таки ждем, что бумага вновь попробует на прочность сопротивление в районе 242 руб.
Скорее всего, рубль в паре с долларом вновь попробует уйти в район 74 на хорошем внешнем фоне и подготовке экспортеров к уплате налогов. Однако политические факторы продолжат сильно давить на российскую валюту, поэтому все покупки рубля нужно сопровождать очень короткими стопами.
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