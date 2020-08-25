Внешний фон уже нельзя назвать позитивным, хотя США и Китай всё же смогли провести переговоры по торговым вопросам, которые обе стороны назвали конструктивными. Большинство сырьевых контрактов торговалось в минусе, да и нефть большого желания расти не выказывала. AUD, NZD, CAD больше склонялись к ослаблению против доллара. Впрочем, фьючерсы на американские индексы продолжали указывать на рост и освоение новых рекордов. Поэтому ждём от российского рынка осторожности в начале дня. Рубль может оказаться под давлением на фоне снижения валютной ликвидности в банковской системе. Из корпоративных событий дня стоит выделить совет директоров «НОВАТЭК» по дивидендам и отчётность «Детского мира» по МСФО.

По итогам торгов 24 августа индекс МосБиржи вырос на 1,13% до 3029,42 п., а РТС на 1,55% до 1281,52 п. В течение всего дня внешний фон оставался позитивным. Даже нефть к вечеру нашла в себе силы, чтобы вновь подняться до $45 за баррель Brent. Надежды рынку дарят продолжающиеся новости о дальнейших испытаниях и планах регистрации вакцин. В США одобрили использование плазмы крови переболевших COVID-19 для лечения сложных случаев. Также рассматривается вариант ускоренной регистрации британской вакцины. Статистика заболеваемости в самих США стабилизировалась. В Швеции, где почти не было карантинных мер, также наблюдается существенный спад случаев. Из корпоративных новостей стоит выделить отчёт «М.Видео» (+6,92%), который показал рост скорректированной прибыли за I полугодие на 44%, а выручки на 7,8%. Во многом улучшение показателей стало возможным благодаря почти двукратному росту интернет продаж. По сути, весь крупный розничный бизнес выиграл от мер социального дистанцирования за счёт абсорбирования спроса, который ранее уходил в сферу общественного питания, развлечения и иные траты. Среди лидеров также оказались бумаги «РусАл» (+3,14%) на фоне новостей о включении акций в индекс FTSE All-World, что может увеличить интерес к ним со стороны глобальных фондов. В лидирующей группе завершили день ОГК-2 (+3,94%), «Распадская» (+3,83%), АФК «Система» (+3,82%) и «Лента» (+2,59%). Наиболее сильные потери были в привилегированных акциях «Мечел» (-1,08%), «Московской Биржи» (-0,99%), ТГК-2 (-0,89%) и «Мосэнерго» (-0,85%). Потребительский сектор показал наиболее сильный рост, а вот химии и нефтехимии потерял 0,16%). Объём торгов на основной секции Московской Биржи составил 56,09 млрд рублей.

Рост аппетитов к риску наблюдался и на валютном рынке. По сути, слабели исключительно валюты фондирования с отрицательными реальными ставками. Слабеющий доллар оказался чуть сильнее иены, британского фунта и канадского доллара. Рубль смог немного укрепиться, хотя на него оказывает негативное влияние турецкая лира. Международные резервы Турции заметно истощились, что привело к ухудшению прогноза по кредитному рейтингу страны, а турецкая лира обновляет исторические минимумы. Вплоть до пятницы рубль будут поддерживать налоговые платежи. Кроме того, рынок ОФЗ периодически начал демонстрировать возвращение интереса инвесторов. Если в утренние часы доходность 10-летних бумаг доходила до 6,30%, то к вечеру она упала до 6,19%. Подобные значения дают реальную доходность около 2,8%-3,0%, что было привычным до цикла смягчения денежной политики ЦБ РФ.

NASDAQ и S&P 500 обновили рекорды, а Dow Jones впервые за полгода пересёк отметку в 28000 пунктов. Американские инвесторы также позитивно оценили новости о методах лечения COVID-19, хотя Всемирная организация здравоохранения всё же предупредила о том, что метод лечения плазмой крови с антителами ещё не доказан клинически. В компании AstraZeneca (+1,9%) пока отрицают то, что ведутся переговоры об ускоренной регистрации вакцины, разработанной совместно с Университетом Оксфорда. Тем не менее, на рынке велись активные покупки цикличных секторов, которые могут выиграть от выхода из состояния постоянной вирусной опасности. Наиболее сильный рост показали энергетика (+2,75%) и финансы (+2,32%), а вот здравоохранение оказалось под давлением, упав на 0,54%. Из статистики дня стоит внимания лишь индекс национальной активности ФРБ Чикаго, который снизился до 1,18 п. в июле с 5,33 п. в июне. На корпоративном плане бумаги Zoom Video Communications упали на 2,55% после перебоев в работе сервиса видео конференций. Apple Inc. (+1,19%) пока получает поддержку аналитического сообщества, где не обнаруживают угрозу в судебном разбирательстве, которое было инициировано Epic Games по поводу практики монопольного положения купертинского гиганта. По итогам дня DJIA вырос на 1,35% до 28308,46 п., S&P 500 на 1,00% до 3431,28 п., а NASDAQ на 0,6% до 11379,72 п.

Азиатским инвесторам предоставилась возможность отыграть ещё одну позитивную новость. Как минимум, торговые представители США и КНР провели телефонные переговоры по ревизии выполнения условий торговой сделки первой фазы. На сей раз информация поступила не только из китайских СМИ, но и из американской администрации. Обе стороны сообщили о конструктивной беседе и прогрессе в реализации. Как и в США, повышенным спросом в азиатском регионе пользовались акции авиакомпаний. Однако ничто это не помогло индексам в Китае и Гонконге. В Гонконге зарегистрирован случай повторного заражения после излечения четыре месяца назад. В Китае масштабные стимулы по типу Европы и США не проводятся. Даже на прошлой неделе Народный Банк Китая оставил ставки для премиальных заёмщиков без изменения на уровне 3,85% на год и 4,65% на пять лет. К 8:40 мск NIKKEI 225 — 23329,10 п. (+1,49%), Hang Seng — 25454,11 п. (-0,38%), Shanghai Composite — 3373,99 п. (-0,34%).

Нефть Brent пыталась дорожать, а вот WTI склонялась к падению. В Мексиканском заливе остановлена работа 82% американских добывающих мощностей. Однако после этого свои операции стали сокращать перерабатывающие заводы на фоне одновременного приближения двух штормов «Марко» и «Лаура». Статистика американских запасов за прошлую неделю, как сообщает Reuters, может показать очередное снижение, как по сырой нефти, так и нефтепродуктам. К 9:00 мск Brent — $45,19 (+0,13%), WTI — $42,5 (-0,28%), Золото — $1937,5 (-0,09%), Медь — $6423,19 (-0,44%), Никель — $14810 (-0,78%).

Индекс доллара снижался на 0,11% до 93,20 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США находилась на уровне 0,66%, хотя сутки назад она падала до 0,63%. К 9:00 мск пара EUR-USD — $1,181 (+0,17%), GBP-USD — $1,31 (+0,24%), USD-JPY – 105,99 (+0,03%).