Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным повышением порядка 0.1-0.3%, в диапазоне 3030-3040 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 3020, 3010 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3050, 3060 п.

После открытия с умеренным приростом индекс МосБиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Утреннее состояние внешнего фона пока не настолько позитивно, чтобы стимулировать активные покупки в российских акциях.

Во второй половине дня привычным внешним ориентиром для участников российских торгов останется динамика нефтяных фьючерсов. Косвенное влияние на локальный рынок акций способна оказать одновременная публикация в США июльской статистики по продажам новых домов и августовского значения индекса потребительского доверия от CB (17.00 МСК).

В минувший понедельник российские фондовые индексы МосБиржи (+1.13%) и РТС (+1.55%) завершили основные торги с достаточно сильным приростом по отношению к уровням предыдущего закрытия. По итогам вечерних торгов рублевый индекс МосБиржи прибавил 1.21%. Таким образом, указанные индексы сумели отыграть свою серьезную пятничную просадку при поддержке существенно улучшившегося состояния внешнего фона.

Несмотря на заметный однодневный отскок, среднесрочная техническая картина в индексах МосБиржи и РТС существенно не изменилась. Они по-прежнему достаточно далеки от своих недавних максимумов, достигнутых в середине августа. Явное направление движения на ближайшие несколько дней в них пока не просматривается.

Как обычно, наиболее значимым внешним фактором для локального рынка акций стала динамика нефтяных котировок. Фьючерсы на нефть сорта Brent вчера сумели восстановиться к ближайшему значимому ценовому уровню $45 за доллар. Их поддержали сообщения о начале сезона ураганов в Мексиканском заливе. В связи с указанным фактором морская добыча нефти в этом районе сократилась примерно вдвое, то есть более чем на 1 млн баррелей в сутки.

Среди значимых внешних новостей стоит отметить очередной выпад президента США в сторону Китая. Он заявил о том, что не исключает возможности прекращения экономического сотрудничества с КНР при определенных условиях. Это ставит под сомнение вероятность предполагавшего ранее быстрого достижения соглашения по поводу второй фазы урегулирования торгового спора между Соединенными Штатами и Китаем. На минувшей неделе переговоры по этому поводу были отложены на неопределенный срок. Впрочем, мы хорошо помним о том, что риторика Дональда Трампа может легко меняться.

Под закрытие вечерней торговой сессии сентябрьские фьючерсы на индекс РТС (RIU0) пришли в состояние близкое к паритету по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка сохраняют нейтральную оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне достаточно сильного прироста индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам дня, наиболее ликвидные акции завершили торги преимущественно с повышением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Среди голубых фишек намного сильнее рынка вновь торговались бумаги Yandex clA (YNDX RM, +2.96%). Эти акции продолжают упорно обновлять свой исторический максимум. По-видимому, столь сильный и почти безоткатный рост связан с притоком денег в эти бумаги со стороны индексных фондов в связи с их включением в топ-4 индекса MSCI Russia 10/40 с весом 9.44%. Но с технической точки зрения в этих бумагах продолжает накапливаться перекупленность.

Заметной тенденцией в отраслевом разрезе стало опережающее повышение бумаг розничных торговых сетей: Магнит (MGNТ RM, +1.88%), FIVE-гдр (FIVE RM, +2.72%), М.Видео (MVID RM, +6.92%), Детский Мир (DSKY RM, +2.61%), Лента др (LNTA RM, +2.59%). Добавим, что акции М.Видео вчера имели собственный повод для сильного прироста. Интерес к ним подогрела публикация полугодовых финансовых результатов эмитента по МСФО. Несмотря на сложные рыночные условия, компания сумела увеличить выручку за отчетный период на 7.8% в сравнении с аналогичным показателем прошлого года. При этом ее онлайн-продажи возросли почти в 2 раза. Скорректированная полугодовая чистая прибыль Группы М.Видео-Эльдорадо увеличилась на 44.2%.

Акции ВТБ (VTBR RM, —0.12%) не смогли повыситься вместе с рынком. Они продолжают оставаться под давлением. Это связано с недавней рекомендацией наблюдательного совета банка о направлении на выплату годовых дивидендов всего лишь 10% от чистой прибыли банка по МСФО за 2019 год. До начала пандемии коронавируса и последующего экономического спада на эту цель планировалось потратить 50% от прибыли.

Весьма ожидаемым событием на рынке стало вчерашнее начало торгов на Московской бирже (MOEX RM, —0.31%) двумя десятками бумаг, входящих в состав индекса S&P 500. Лидерами по торговым оборотам среди них стали акции Intel (INTC-RM), Boeing (BA-RM) и NVIDIA (NVDA-RM). В первый день объемы торгов по указанным бумагам составили порядка 46-67 млн руб., что оказалось сопоставимо с акциями ЛСР или Мечел-ап.

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют заметное повышение стоимости в пределах 0.3-0.5%. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 0.2%. Фьючерсы на золото потеряли в цене 0.1%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite понизился на 0.3%. Японский Nikkei225 прибавил 1.5%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как умеренно позитивное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи со сдержанным приростом.