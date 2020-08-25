Прогноз результатов "Лукойла" за II квартал по МСФО: чистая прибыль составила 20 млрд рублей
ЛУКОЙЛ 27 августа должен опубликовать финансовые результаты за 2К20.
Мы ожидаем, что выручка снизится до 1 123 млрд руб. (-33% кв/кв), отражая резкое падение цен на нефть (Urals подешевела на 29% кв/кв) и сокращение добычи нефти компанией в России на 12% кв/кв. EBITDA, согласно прогнозу, упадет на 6% кв/кв до 142 млрд руб., а рентабельность EBITDA, как ожидается, восстановится до 13% (с 9% в 1К20), что объясняется тем, что в 1К20 на результаты оказало давление разовое отчисление в резервы в связи с переоценкой запасов.
Чистая прибыль будет положительной и составит, по нашим оценкам, 20 млрд руб., отражая прибыль от курсовых разниц.
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