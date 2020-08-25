Полиметалл должен 26 августа представить финансовые результаты за 1П20.

С учетом ранее раскрытых данных по выручке ($1 135 млн, +20% г/г) мы ожидаем, что EBITDA вырастет в 1.5 раза до $601 млн, а рентабельность EBITDA увеличится до 53% (против 43% в 1П19).

Чистая прибыль прогнозируется на уровне $349 млн (+128%). Мы ожидаем сильных результатов, несмотря на расходы, связанные с COVID, и рассчитываем, что компания обновит прогноз по себестоимости производства на текущий год. Полиметалл торгуется с консенсус-мультипликатором EV/EBITDA 2021П 8.3x и не выглядит дешевым по сравнению с Полюсом (8.9x) и средним мультипликатором по золотодобытчикам (7.2x).