С начала 2020 года мировые цены на драгоценные металлы характеризуются повышенной волатильностью на фоне пандемии covid-19 и возросшей неопределенности в экономике. Драгметаллы считаются защитными активами, поэтому в ситуации risk-off традиционно наблюдается резкий приток средств как в серебро, так и в золото. В I полугодии текущего года золото пользовалось большей популярностью у инвесторов, однако за последний месяц серебро быстро отыграло отставание.

По итогам 7 месяцев 2020 года котировки золота выросли на 28,6%, а котировки серебра взлетели и того больше – на 33,9%. 4 августа стоимость золота впервые превысила $2000 за тройскую унцию, а котировки серебра приблизились к отметке $30 за тройскую унцию, что является максимумов с 2013 года. Я полагаю, что ралли в защитных активах продолжится как минимум до конца текущего года, хотя, разумеется, возможны локальные просадки. Думаю, что к концу года золото будет стоить намного больше $2000 за унцию. Прогнозы мировых инвестдомов предполагают $2200-2300 за унцию к концу 2020 года.

Прежде всего, в пользу предстоящего роста цен на драгоценные металлы свидетельствуют нулевые ставки в Соединенных Штатах и масштабные программы кредитования и финансирования, нацеленные на быстрое восстановление американской экономики после пандемии. В марте 2020 года американский регулятор резко понизил базовую процентную ставку с 1,5% годовых до нуля. ФРС начала экстренно скупать трежерис, муниципальные и корпоративные облигации (в том числе с «мусорным» рейтингом), а также бумаги ETF фондов. За 77 дней баланс американского Центробанка вырос на $2,7 трлн – это в 2 раза больше, чем в 2009 году за такой же короткий срок. Для сравнения, в 2009 году в похожей ситуации баланс ФРС увеличился на $1,3 трлн за 70 дней. Тогда, в период действия программы QE, спотовые цены на серебро взлетели с $10 за унцию в октябре 2008 года до $17 за унцию к концу 2009 года и до $48 за унцию в апреле 2011 года.

Аналогичный рост может произойти и сейчас. ФРС печатает огромное количество долларов для того, чтобы помочь населению, бизнесу и поддержать фондовые рынки. Но исход таких действий предопределен: рано или поздно доллар начнет обесцениваться и станет менее интересен для инвесторов. Из-за роста госдолга США менее интересны становятся и трежерис, доходности по которым близки к нулю. Альтернативой казначейским облигациям США как раз и выступают драгоценные металлы. Инвестиционный спрос на золото и серебро в 2020 году вырос в разы.

Среди других факторов, порождающих неопределенность на мировых фондовых рынках, можно выделить напряженные политические, экономические и торговые взаимоотношения между КНР и США, существующие опасения относительно второй волны коронавируса, предстоящие президентские выборы в США, вероятное начало затяжной глобальной рецессии.