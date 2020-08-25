На фоне укрепления рубля рынок ОФЗ начал неделю ростом цен. К середине вчерашней сессии кривая сместилась вниз на 3–6 бп, где и оставалась до самого финала торгов. Лучшую динамику по итогам дня показал 3-летний ОФЗ-26215 (YTM 4,76%), снизившийся в доходности на 7 бп. 14-летний ОФЗ-26225 (YTM 6,38%), 15-летний ОФЗ-26233 (YTM 6,39%) и 6-летний ОФЗ-26219 (YTM 5,56%) закрылись ниже в доходности на 6 бп. За пределами кривой ОФЗ-ПД стоит отметить 5-летний флоутер ОФЗ-29006, подешевевший по итогам сессии на 0,4 пп. Торговая активность была невысокой: суммарный объем сделок с ОФЗ на МосБирже составил 9 млрд руб. (0,6x среднедневного оборота торгов за последний месяц). По нашим оценкам, вчера нерезиденты были небольшими нетто-покупателями ОФЗ. Российский рынок в понедельник выглядел лучше большинства долговых рынков других развивающихся стран – например, Венгрии, Польши, Филиппин, ЮАР и Мексики, чьи 10-летние локальные бумаги прибавили в доходности 3–7 бп.

Мы полагаем, что на этой неделе Минфин возобновит проведение первичных аукционов (их параметры должны быть объявлены сегодня во второй половине дня). Напомним, две недели назад на аукционе по размещению флоутера Минфин отклонил все поданные заявки, в результате чего аукцион был признан несостоявшимся, а в прошлую среду решил и вовсе отказаться от проведения аукционов. Скорее всего, выбор бумаг для завтрашнего аукциона будет в значительной степени зависеть от того, как будут развиваться события на рынке в ходе сегодняшней торговой сессии. Если восстановление котировок продолжится, Минфин, на наш взгляд, может включить в завтрашнее «меню» какой-то из выпусков с фиксированным купоном.

Вчера Банк России опубликовал данные об участии розничных инвесторов на российском рынке ценных бумаг за 2к20, свидетельствующие о дальнейшем значительном увеличении числа частных клиентов брокерских компаний, что является продолжением сильного тренда, который мы наблюдали в 1к20. Количество клиентов-физлиц на брокерском обслуживании за квартал увеличилось на 970 тыс. (19,4%) и приблизилось к 6 млн человек (против 1,6 млн на конец 1к19). Доля активных клиентов выросла на 0,8 пп к/к, до 17,3% (против 10,6% на конец 1к19). Рыночная стоимость акций в портфелях розничных инвесторов по сравнению с предыдущим кварталом возросла на 1,6 трлн руб. (+6,2%), суммарный портфель долговых инструментов увеличился на 790 млрд руб. (+2%). Число клиентов на доверительном управлении выросло на 11 тыс. (+2,9%), до 401 тыс. лиц. На наш взгляд, потенциал для дальнейшего притока российских розничных инвесторов на рынок ценных бумаг остается значительным. На 1 июля 2020 г. суммарный объем рублевых розничных вкладов в российских банках составил 25 трлн руб., или около 25% ВВП РФ за 2019 г.