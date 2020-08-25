Несмотря на сохранение минимальной активности в сегменте госбумаг в начале недели, а также удержание рубля в коррекционном режиме (USD/RUB 74.6, —0.3%), доходности ОФЗ со сроком погашения более 7 лет снизились на 5-7 бп. Доходность ОФЗ 10 лет закрыла торги на уровне 6.17%.

В свою очередь, выпуски с более короткими сроками погашения (5 лет, 5.38%) сохранили статус-кво с оглядкой на потенциальные размещения Минфина на текущей неделе. Мы полагаем, именно этот сегмент имеет шансы на привлечение инвесторов в ближайшую неделю, тогда как длинная дюрация спровоцирует быстрое «проскальзывание» к пятничным уровням, или даже к недавним максимумам, вопреки скромным объемам заявок. В числе потенциально интересных выпусков остается ОФЗ-ПД 26234 (последний аукцион 31 июля, было размещено 9 млрд руб.), а также выпуск с переменной ставкой ОФЗ-ПК 29014 (было размещено 64 млрд руб. на аукционе 5 августа).