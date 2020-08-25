В результате пересмотра входящих в Dow Jones Index (DJIA) компаний он потеряет несколько эмитентов, в том старейшего участника индекса — Exxon Mobil Corp (XOM). Ещё в 1928 году компания из Нью-Джерси была включена в индекс под названием Standard Oil Co.

Помимо этого, в результате самого крупного пересмотра состава индекса с 2013 года Pfizer Inc (PFE) и Raytheon Technologies Corp (RTX) были исключены из индекса Dow Jones Industrial Average, уступив место Salesforce.com (CRM), Amgen Inc (AMGN) и Honeywell International (HON). В состав DJIA входят 30 компаний, а сам он имеет 124-летнюю историю.

Эти действия были вызваны тем, что Apple Inc., вес которой в настоящее время составляет 12% индекса, объявила о сплите, дроблении акций, которое уменьшило влияние технологических на средневзвешенную цену. Дорогие акции имеют в индексе больший вес. Включение именно этих новых компаний было достаточно неожиданным, но позволило диверсифицировать структуру индекса за счёт эмитентов из отраслей, ранее не представленных в нем.

Основанная в 1999 году, Salesforce (CRM) была одной из самых прибыльных акций рынка после ипотечного кризиса в США 2007-2008 гг, цена акций выросла в 27 раз с марта 2009 года. Amgen (AMGN) входит в число крупнейших биотехнологических компаний мира, её рыночная стоимость — около $137 млрд. Включение Honeywell значительно сильнее диверсифицирует промышленный сектор Dow, чем его предшественник Raytheon Technology.

Акции Exxon упали более чем на 2% на постмаркете в Нью-Йорке, акции Raytheon упали на 3%. Акции Honeywell подорожали на 3,5%, а Salesforce.com – более чем на 3%. Акции Pfizer упали почти на 2%, а акции Amgen выросли на 4%.