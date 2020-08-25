Из-за опасений возможной эскалации геополитических рисков, связанных с ситуацией в Белоруссии, в начале прошлой недели отток нерезидентов из ОФЗ усилился: именно они преимущественно выставляли заявки на продажу, однако на малоактивном рынке в разгар отпусков объем сделок был небольшим. В середине недели покупатели вновь активизировались благодаря новым ценовым уровням и отмене Минфином аукционов по ОФЗ на прошлой неделе, и эта активность начала отражаться в данных в минувшую пятницу из-за лага в расчетах нерезидентов в режиме T+1 или Т+2. Мы считаем, что по этой же причине в данных еще не отражен отток нерезидентов, возникший в конце прошлой недели из-за новых политических рисков. С учетом этого мы считаем, что в начале текущей недели данные НРД покажут отток, соизмеримый по объему с оттоком прошлой недели.

Чистый отток нерезидентов из ОФЗ за минувшую неделю составил 4 млрд руб. (минус 7,4 млрд руб. за первые четыре дня и плюс 3,4 млрд руб. в пятницу). Мы полагаем, что в период возобновления рискофобии не меньше трети суммарных оборотов на рынке пришлось на отток средств нерезидентов. На прошлой неделе, после длительного периода замены коротких позиций на среднесрочные, продолжавшегося примерно с конца июля, был зафиксирован обратный тренд: нерезиденты, по всей видимости, продавали длинные и среднесрочные выпуски. Таким образом, наибольший чистый отток был зафиксирован из 6-летних ОФЗ-26226 (7,5 млрд руб.) и 14-летних ОФЗ-26225 (4,3 млрд руб.), а чистый приток — в 4-летние ОФЗ-26227 (4,4 млрд руб.) и 5-летние ОФЗ-26234 (6,9 млрд руб.).

Как мы и ожидали, доля нерезидентов остается стабильной — примерно на уровне 28,5% — в связи с повторной отменой аукционов Минфина (подробнее см. предыдущий выпуск обзора "Недельная динамика вложений в ОФЗ"). Мы рассчитываем объем рынка, исходя из индексации номинала инфляционных линкеров на каждый день. Несмотря на то что объем торгов на бирже несколько восстановился — с 8,8 млрд руб. в среднем за неделю до 17 млрд руб., мы полагаем, что до возобновления активности на рынке, которое ожидается после завершения отпускного сезона, доля нерезидентов на рынке ОФЗ к концу текущей недели будет близка к 28,4%.