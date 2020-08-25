Сегодня в России последний налоговый день, из системы уйдет 571 млрд рублей по НДПИ, акцизам и НДС. Обычно в такие дни рубль укрепляется к основным валютам, в худшем случае стоит на месте. Однако сегодня через час после начала торгов началось ослабление нашей валюты.

При этом никаких внешних показаний для падения рубля не наблюдается: внешние рынки акций идут вверх, нефть растет, США с Китаем нашли общий язык на торговых переговорах, в общем, все позитивно.

А рубль снижается, особо интенсивно к евро. Кстати, именно в этой паре складывается очень неприятная для рубля картина. Осталось пройти сопротивление в районе 89 и дальше для европейской валюты против рубля открываются горизонты на уровне даже не 100, а 105-110.

Технически конструкция выглядит именно так. А вот, что фундаментально плохо влияет на рубль, тут однозначного ответа нет. Думаю, что уже одной монетарной политикой это движение не объяснить.

Очевидно, что игроки ждут серьезных осложнений на геополитическом фронте. У белорусского соседа не только социально-политическая обстановка сложная, но и в экономике, и на финансовом рынке тенденции явно тревожные. Вполне возможно, что нашей стране придется выполнять свой союзнический долг, закрывая белорусские финансовые долги.