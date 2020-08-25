Торги 24 августа американские индексы завершили уверенным ростом на фоне сообщения о том, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрило лечение с помощью плазмы крови переболевших коронавирусной инфекцией пациентов. Дополнительную поддержку рынку оказала новость о стремлении Белого дома ускорить одобрение вакцины AstraZeneca. S&P500 вырос на 1%, опять обновив исторический максимум и завершив торги на отметке 3421 пункт. NASDAQ и Dow Jones прибавили 0,6% и 1,35% соответственно. Циклические сектора энергетики и финансов поднялись на 2,7% и 2,3%. Хуже рынка выглядели здравоохранение (-0,54%) и недвижимость (+0,24%).

Сегодня все мировые фондовые площадки торгуются преимущественно в зеленой зоне. Рынки продолжают отыгрывать вчерашнее сообщение об одобрении FDA использования плазмы крови переболевших COVID-19 пациентов для лечения вновь инфицированных. Между тем ВОЗ предупреждает, что данный метод лечения малоизучен, поэтому его безопасность и эффективность под вопросом.

По мнению опрошенных FT экспертов, намерение Трампа пролоббировать одобрение вакцины от коронавируса до ноября текущего года грозит снижением ее эффективности, появлением не выявленных ранее побочных действий и, как следствие, низким доверием населения к этой прививке. Кроме того, собеседники FT отмечают, что преждевременное одобрение вакцины AstraZeneca сократит потенциальное число добровольцев, готовых принять участие в испытании других прививок от COVID-19.

В понедельник состоялись американо-китайские переговоры, посвященные реализации первой фазы торгового соглашения. Также в ходе диалога поднимались вопросы защиты прав интеллектуальной собственности и устранения препятствий для американских компаний из сферы финансовых услуг и сельского хозяйства. По заявлению Торгового представительства США, стороны отметили прогресс в реализации внешнеторговых договоренностей и выразили намерение продолжать следовать достигнутым соглашениям.

Ключевые азиатские фондовые индексы завершили торги пятницы в плюсе, реагируя на результаты переговоров между США и Китаем. Японский Nikkei вырос на 1,35%, а китайский CSI300 — на 0,13%. Вместе с тем гонконгский Hang Seng потерял 0,26%, после сообщения о первом случае повторного заболевания коронавирусом. Европейский индекс Stoxx 50 прибавляет 0,62%.

Спрос на безопасные активы, в том числе на облигации США, снижается. Ставка по 10-летним трежерис поднялась до 0,68%. Октябрьский фьючерс на Brent прибавляет 0,5%, до $45,1. Золото опустилось в цене на 0,15%, до $1926. Аппетит к риску сильный. Мы прогнозируем старт торгов по индексу S&P500 в зеленой зоне, около отметки 3438 пунктов.

Сегодня будет опубликован индекс доверия потребителей за август. Прогнозируется рост с 92,6 до 93 пунктов. Кроме того, выйдут данные по продажам нового жилья в июле. Консенсус предполагает их увеличение на 9 тыс., до 785 тыс. Также увидят свет данные индекса стоимости жилья за июнь. Ожидается, что рост показателя ускорится по сравнению с майским значением на 0,1%, до 3,8% г/г.

25 августа по итогам второго квартала отчитается один из лидеров рынка налогового ПО для физических лиц и бухгалтерского ПО для малого и среднего бизнеса Intuit (INTU). Консенсус предполагает повышение выручки на 57,2% г/г при операционной прибыли на уровне $373 млн. Двузначные темпы роста выручки обусловлены разовым фактором частичного переноса налоговых платежей с первого на второй квартал.

После закрытия квартальные результаты представит один из крупнейших разработчиков SaaS-решений в области CRM Salesforce.com. Прогнозируется рост выручки на 22,8% г/г и повышение операционной прибыли на 36% благодаря устойчивому спросу продукты Salesforce.

Отчет за минувший квартал выпустит один из лидирующих производителей медицинского оборудования Medtronic (MDT). Ожидается снижение выручки на 27,4% г/г при сокращении операционной прибыли на 84%.

Индекс настроений от Freedom Finance остается на уровне 13 из 100. Показатель по-прежнему отражает беспокойство по поводу негативных последствий пандемии для экономики. Однако повышение индикатора от минимальных значений может говорить об улучшении перспектив.

Технически, S&P500 стал выглядеть значительно сильнее, поскольку в очередной раз обновил исторический максимум. При этом восходящее движение сопровождалось гэпом вверх, означающим сильный импульс. При этом признаки слабости сохраняются. Объемы торгов в последние дни растут, но остаются ниже средних. Хотя MACD остается на положительной территории, индикатор RSI находится в зоне перекупленности, что может привести к фиксации позиций. Согласно недельным графикам, сохраняется риск формирования двойной вершины, если индекс не удержится выше 3390 пунктов. И все же реализация сценария сильной коррекции вниз, на текущий момент невысока.