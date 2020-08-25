Инвесторы вдруг увидели свет в конце тоннеля. Правда этот свет загорался уже не один раз и потом оказывался не солнцем, а просто запылившейся лампочкой. Как будет на этот раз — неизвестно. Однако локально участники рынка весь позитив по Covid-19 тут же быстренько преобразовали в рост и радостно и задорно стали нести котировки вверх. Единственно, конечно смущает относительно невысокий объем торгов, что может свидетельствовать о сильной спекулятивной составляющей текущего повышательного движения. Но, как бы то ни было, а рынок вчера уверенно рос фактически по всем направлениям за исключение сектора медицины и здравоохранения, где акции в среднем подешевели на 0,59%. Зато все остальные сектора были на высоте, и их рост позволил индексам NASDAQ и S&P500 в очередной раз переписать свои исторические максимумы как абсолютные, так и по закрытию рынка. Если с Насдаком все более-менее ясно, то индекс широкого рынка S&P500 впервые так уверенно торговался выше отметки в 3400 пунктов. И это немного успокаивает.

Однако лучше всех вчера чувствовал себя их старший брат — индекс Dow Jones (DJIA-30), который кинулся вдогонку за своими младшими и более прыткими товарищами. Теперь он также пытается выйти на отметки, близкие к своим историческим максимумам. Но все же эти уровни еще достаточно далеки и до них еще почти 5%. Но дорогу, как говорится, осилит идущий.

Главными же забойщиками вчерашнего дня на отраслевом уровне стали акции энергетического сектора, которые росли вслед за нефтяными котировками, которые, в свою очередь, шли вверх на страхах от последствий очередного урагана, раскручивающего свою спираль в Мексиканском заливе. В среднем акции нефтегазового сектора подорожали вчера на 2,25%. Но это только в среднем. А, например, акции компании Schlumberger (SLB, +5,22%) — одного из основных поставщиков нефтегазового оборудования так вообще улетели более чем на 5%.

Чуть хуже, чем акции нефтянки, но все равно достаточно мощно смотрелись вчера и компании финансового сектора и, прежде всего, акции региональных банков. Если весь финансовый сектор в среднем подрос чуть более чем на 2% (+2,06%), то акции региональных банков подорожали на 3 — 4 процента. Лучшими среди них были акции регионального банка Huntington Bancshares (HBAN, +4,83%), благодаря росту которых капитализация этого банка увеличилась почти на 5%.

По итогам торгового дня в понедельник 24 августа на торгах иностранными ценными бумагами на Санкт-Петербургской бирже было заключено 922 тысячи сделок с акциями 1235 эмитентов на общую сумму более 836 миллионов долларов США.

Ожидания рынка 25 августа. Волны позитива идут одна за одной и подстегивают друг друга. Инвесторы конечно же кайфуют от этого. Если вчера главной повесткой дня были данные об уменьшении количества заболевших от коронавируса и информация о скором появлении вакцины от COVID-19, то сегодня «на арену» вышла информация с американо-китайских торговых переговоров, где стороны добились «существенного прогресса». Правда, что это за прогресс не сообщается и поэтому приходится верить на слово, что у американцев с китайцами действительно все хорошо. Так ли это, мы не знаем, но, безусловно, это очередной хороший повод для продолжения бодрых покупок на рынке акций. По крайней мере с утра и европейские и американские рынки окрашены в зеленые тона и налицо осторожный оптимизм. Почему осторожный? Да просто после вчерашнего уверенного хайпа по всем канонам жанра сегодня должна быть хотя бы чисто техническая остановка. Уж слишком мало поводов для безудержного роста. Поэтому если мы нацеливаемся на рост еще какое-то время, то точно надо беречь свои силы и не разбрасываться по пустякам.

Из важных макроэкономических событий сегодня можно выделить выход данных по продажам новых домов в июле и публикацию индекса уверенности потребителей от Conference Board. И в первом, и во втором случае аналитики ожидают позитивной динамики и есть вполне обоснованные надежды, что статистика сегодня не подведет или по крайней мере не разочарует участников рынка. Поэтому есть все шансы, что умеренный позитив первой половины дня все же сохранится до окончания торгов и мы увидим еще один день, когда переписываются исторические максимумы. Но все же рассчитывать на повторение, допустим, вчерашнего достаточно бурного по нынешним временам роста точно не стоит. Хайпанув в начале недели, инвесторы скорее всего предпочтут в ближайшие дни вплоть до четверга, когда будет выступать Председатель ФРС Джером Пауэлл, немного затаиться и выждать более явных сигналов со стороны властей о том, что все хорошо и все у них под контролем.

Ну, и еще сегодня стоит обратить более пристальное внимание на акции одной и ведущих технологических компаний Salesforce.com (CRM), чья отчетность появится сегодня сразу же после окончания торгов. Ожидания аналитиков здесь весьма и весьма оптимистичны. Мало у кого вызывает сомнение тот факт, что мы должны увидеть сильную отчетность хорошо стоящей на ногах компании. Котировки акций CRM находятся вблизи своих исторических максимумов и готовы идти еще выше. Чисто технически ближайшая цель у этих акций находится в районе 220 — 225 долларов, что при текущей цене в 208 составляет потенциал роста в 5-8%.