Акции "Детского мира" могут вернуться к повышению
В лидерах роста к середине сессии пребывали гдр Mail.ru (+5,18%) и акции М. Видео (+5,14%), которые продолжили ралли после публикации накануне сильных финансовых результатов за второе полугодие. В лидерах снижения были котировки Детского мира (-2,11%) и акции Мосбиржи (-1,47%).
Акции Детского мира корректировались после выхода данных о падении прибыли за 1-ое полугодие в 5 раз, до 384 млн рублей, при увеличении выручки на 7% г/г, до 59,856 млрд рублей.
С технической точки зрения акции Детского мира, после достижения исторического пика 126,24 руб, направились вниз. Бумаги при этом остаются в зоне перепроданности дневного графика, а объемы торгов на снижении невелики, что указывает на неплохие шансы возвращения к повышению после краткосрочной коррекции. При пробое поддержки 120 руб котировки могут направиться к 115 руб – у данного уровня уже стоит задуматься о закрытии “лонгов” ввиду рисков просадки к 103,50-109 руб. Среднесрочно держать бумаги имеет смысл как минимум до пробоя 109 руб.
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