Прогноз результатов "Лукойла" за II квартал по МСФО: чистая прибыль составила 21 млрд рублей
27 августа Лукойл представит финансовую отчетность по МСФО за II квартал 2020 г.
Согласно нашим прогнозам, выручка Лукойла снизится на 32% к/к до 1 139 млрд руб., EBITDA упадет на 7% к/к до 141 млрд руб., чистая прибыль составит 21 млрд руб. против убытка в размере 46 млрд руб. кварталом ранее.
Согласно нашим прогнозам, финансовые показатели будут ниже, чем в предыдущем квартале, в результате снижения средней цены Urals на 37% к/к и объема добычи нефти на 12% к/к. Поддержку результатам оказал рост среднего курса рубля с 66 руб./$ в I квартале до 72 руб./$ в отчетном периоде.
Мы считаем, что динамика финансовых показателей Лукойла нефти в отчетном период полностью объясняется слабой рыночной конъюнктурой, таким образом, снижение результатов уже заложено в котировках ее акций. Как следствие, мы не ожидаем влияния отчетности на акции компании за исключением сильного расхождения результатов с рыночным прогнозом.
Ключевым моментом отчетности, на наш взгляд, станет величина свободного денежного потока, который является ориентиром при формировании дивидендной базы по итогам I полугодия 2020 г.
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