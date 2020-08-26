Европейский фондовый рынок во вторник снизился. Противоречивые экономические данные и продолжающийся рост числа случаев коронавируса уменьшили оптимизм в отношении возможного лекарства от COVID-19. Общеевропейский фондовый индекс STOXX 600 закрылся со снижением на 0,3%, британский индекс FTSE 100 снизился на 1,1%, немецкий DAX прибавил 0,1%, французский CAC увеличился на 0,1%.

Американские индексы демонстрировали преимущественно положительную динамику. Исключением выступил Dow, который по итогам основной торговой сессии индекс просел на 0,21% до 28 248,4 пункта, Nasdaq увеличился на 0,76% до 11466,5, а S&P500 прибавил 0,36% и составил 3443,6.

Вторник оказался насыщенным днем на корпоративные события. До открытия основной торговой сессии отчитался Medtronic. Результаты компании оказались сильными, что способствовало росту бумаг на 3,5%. Скорректированная прибыль на акцию составила $0,62, что превысило консенсус прогноз в $0,43. Выручка также смогла превзойти прогноз: выручка за период составила $6,51 млрд против ожидаемых $5,4 млрд. Менеджмент компании не озвучил ожидания на предстоящий квартал, однако дал понять, что восстановление после пандемии идет более быстрыми, чем ожидалось темпами.

Котировки Best Buy, напротив, показали отрицательную динамику (-4,4% по итогам дня), несмотря на сильные результаты отчета за квартал. Чистая прибыль на акцию составила $1,71 (ожидалось $1,08). Выручка компании также превзошла ожидания. Тем не менее, катализатором снижения стал комментарий финансового директора, который заявил, что тренд сильных продаж вряд ли продолжится в будущем.

Причиной снижения бумаг Exxon Mobile, Pfizer, Raytheon Technologies стала информация о том, что бумаги будут исключены из индекса Dow Jones Industrial Average. Акции Exxon Mobile и Raytheon Technologies просели на 3%, Pfizer потерял 2% капитализации. Напротив, котировки Salesforce, Amgen и Honeywell прибавили порядка 3% на новостях о включении в индекс.

Во вторник ряд бумаг прибавили в цене на фоне изменения рекомендаций крупнейшими инвестиционными банками. Так на 2,5% вырос Facebook, на 8% взлетел Gap, на 3% вырос L Brands и Starbucks.

Уже после закрытия основной торговой сессии свои финансовые результаты опубликовал Salesforce.com, Nordstrom и Urban Outfitters. К сожалению, не все смогли порадовать инвесторов.

В ходе вечерней сессии бумаги Salesforce.com выросли на 11% после публикации сильной отчетности за квартал. Показатель чистой компании превзошли ожидания аналитиков в 2 раза: $1,44 против ожидаемых $0,77. Выручка также оказалась лучше ожиданий: $5,15 млрд против ожидаемых $4,9 млрд.

Бумаги Urban Outfitters продемонстрировали аналогичный прирост (+11% в ходе вечерней сессии). Прибыль на акцию компании составила $0,35 (ожидался убыток в $0,4) при выручке в $803 млн (ожидалось $673 млн). Сопоставимые продажи также снизились меньше ожидаемого.

Акции сети универмагов класса люкс Nordstrom, напротив просели на 5%. Компания отчиталась об убытке в $1,62 (ожидался убыток в $1,48). Выручка также оказалась хуже ожиданий: $1,86 млрд против ожидаемых $2,38 млрд. В среду свои финансовые результаты опубликуют Tiffany & Co.

Участники рынка ожидают выступления главы Федрезерва Джерома Пауэлла в четверг в ходе ежегодного симпозиума в Джексон Холле. Традиционно внимание будет приковано к перспективам монетарной политики и тем методам, которые могут применяться ФРС для возвращения инфляции к нормальным значениям. На ближайшее время драйверов для фондового рынка будет достаточно, однако американский рынок охотнее показывает позитивную динамику, игнорируя негативный новостной фон.