Вчера наблюдалась смешанная динамика. В лидерах роста остались акции М.Видео (+6,59%). Лидерами снижения стали бумаги Сбербанка (-1,95%). Пара USD/RUB торговалась в коридоре 75-76.

Акции Mail.ru (+6,02%) резко подорожали без новостей. Мы не исключаем, что отыгрываются ожидания включения бумаги в важный индекс. Выручка холдинга превысит 100 млрд руб., а прибыль — 10 млрд, ориентир по EBITDA — 48-50 млрд руб. ИТ-сектор сейчас наиболее устойчив к кризисным явлениям: долговые проблемы у его представителей отсутствуют при наличии огромных возможностей для развития бизнеса, а услуги особенно востребованы в режиме самоизоляции и удаленной работы.

Минфин проведет аукцион ОФЗ. Размещение гособлигаций будет проходить в далеких от комфортных условиях. Объем ликвидности, особенно долларовой, на денежном рынке сократился, а курс USD/RUB подскочил выше 75. Ставки рублевого репо поднимались выше 4,2%. При этом предыдущий аукцион, условия для которого, на наш взгляд, были лучше, не состоялся. Ведомство выбрало правильную тактику, предложив относительно «короткую» бумагу с индексируемым купоном. В последнее время на рынке ее активно продавали (можно сказать, что и продавливали). Очевидно, расчет таких игроков на то, что удастся откупить на аукционе объем в районе 98,75% и ниже. Впрочем, похожая бумага — 29006 сейчас выглядит лучше, поэтому спрос на аукционе на текущем уровне может оказаться небольшим. Минфин способен пойти на то, чтобы дать премию к рынку, только если увидит значительный (от 50 млрд руб.) интерес участников. Отмена аукциона будет негативным сигналом и одним из факторов игры на ослабление рубля.

Мосбиржа (-1,53%), спек. покупка. Драйвером роста может стать рынок иностранных ценных бумаг, если доля в обороте увеличится с 0,5% в первый день торгов в несколько раз.

Ожидаем рост в пределах 0,5%. Из важной статистики данные о запасах нефти в США. Ориентир для пары USD/RUB: диапазон 74,90-75,60, прогноз по индексу Мосбиржи: 3000-3050 пунктов.