По итогам прошедших торгов американские биржевые площадки закрылись преимущественно ростом. Индекс широкого рынка S&P 500 прибавил 0,36%, закрывшись на отметке 3443,62 пункта; промышленный индекс Dow Jones потерял 0,21%, высокотехнологичный NASDAQ поднялся на 0,76%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на три базисных пункта, до 0,68%. Доходность 10-летних облигаций Германии поднялась на шесть базисных пунктов, до −0,43%, что является самым высоким показателем более чем за неделю.

Индекс S&P 500 и индекс Nasdaq Composite достигли новых максимумов на фоне позитивных переговоров по торговле между Вашингтоном и Пекином и ожиданий инвесторов, что Федеральная резервная система сохранит приверженность мягкой монетарной политике по мере восстановления экономики. Из основных секторов индекса S&P 500 наибольший процент прироста пришелся на услуги связи, а наибольшее падение — на энергетику. Акции American Airlines снизились на 2,23% после того, как компания объявила о том, что в октябре она уволит 19 000 сотрудников, если правительство не продлит помощь авиакомпаниям в выплате заработной платы.

Котировки Brent по итогам прошедших торгов выросли на 2,04% и закрылись на отметке $46,06. Рост цен продолжает поддерживать ситуация в Мексиканском заливе, где, в преддверии набирающего силу урагана «Лаура», нефтепроизводители сократили более 80% добычи. Кроме того, в первой половине дня рынок будет отыгрывать статистику Американского института нефти, согласно которой на прошедшей неделе запасы сырой нефти в США снизились на 4,5 млн баррелей. Если официальные данные от Минэнерго страны также выйдут в «бычьем» ключе, цена фьючерсного контракта Brent может предпринять попытку переписать максимум начала августа — $46,26.

Индекс Мосбиржи потерял скромные 0,01%, закрывшись на отметке 3029,05 пункта, Локальные поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 3020 и 2995 пунктов, сопротивления — 3050 и 3073 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметках 126000 и 125000 пунктов, сопротивление — 129000 пунктов.

Российская валюта завершила торги на отметке 75,32, потеряв 0,88% по отношению к американскому доллару. Несмотря на позитивную внешнюю конъюнктуру на мировых финансовых и сырьевых рынках, спекулятивную игру против рубля подогревают усиления политических рисков из-за ситуации вокруг Белоруссии и истории с отравлением оппозиционера Алексея Навального. На данном этапе уровни поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 75 и 74,60. Основное сопротивление — 76. Если данный рубеж не устоит, следующими целями роста будут отметки 77—77,60.