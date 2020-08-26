Во вторник высоколиквидные бумаги торговались разнонаправлено. Повышение мировых цен на нефть на фоне закрытия значительной части добывающих мощностей в Мексиканском заливе из-за приближения урагана стало фактором поддержки для котировок компаний нефтегазового сектора. Так, привилегированные акции Сургутнефтегаза (SNGSP) подорожали на 1.1%, обыкновенные акции Роснефти (ROSN) – на 1.1%, Лукойла (LKOH) – на 0.7%. Кроме того, Магнит (MGNT) прибавил 0.9%. Тем временем обыкновенные акции Сбербанка (SBER) подешевели на 1.6%, привилегированные (SBERP) – на 0.9%, обыкновенные акции ВТБ (VTBR) – на 1.3%. Коррекцию вниз в финансовом секторе можно связать с ослаблением рубля – в то время как на глобальном рынке акций сохраняется спрос, наметилось повышение доходности казначейских облигаций США, что снижает сравнительную привлекательность использования рублевых инструментов в операциях carry trade.

Во втором эшелоне было отмечено повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции М.Видео (MVID) подорожали на 6.6%, Галс-Девелопмент (HALS) – на 6.5%, Диода (DIOD) – на 6.4%.

Фондовые индексы США закрылись в среднем в плюсе, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются разнонаправлено. Европейские фондовые индексы закрылись в среднем в небольшом минусе, на азиатских фондовых площадках наметилась коррекция вниз.

Сегодня в начале торгов спрос на российском рынке акций может оказаться под давлением внешнего фона. Рост доходности по суверенному долгу США (доходность 10-летних Treasuries вновь превысила 0.7% годовых) подразумевает снижение сравнительной привлекательности инвестиций на развивающихся рынках для глобальных инвесторов. На валютном рынке остается возможность повышения по паре доллар-рубль после закрытия выше уровня 75.0.