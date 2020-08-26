В начале торгов спрос на российском рынке акций может оказаться под давлением внешнего фона
Во вторник высоколиквидные бумаги торговались разнонаправлено. Повышение мировых цен на нефть на фоне закрытия значительной части добывающих мощностей в Мексиканском заливе из-за приближения урагана стало фактором поддержки для котировок компаний нефтегазового сектора. Так, привилегированные акции Сургутнефтегаза (SNGSP) подорожали на 1.1%, обыкновенные акции Роснефти (ROSN) – на 1.1%, Лукойла (LKOH) – на 0.7%. Кроме того, Магнит (MGNT) прибавил 0.9%. Тем временем обыкновенные акции Сбербанка (SBER) подешевели на 1.6%, привилегированные (SBERP) – на 0.9%, обыкновенные акции ВТБ (VTBR) – на 1.3%. Коррекцию вниз в финансовом секторе можно связать с ослаблением рубля – в то время как на глобальном рынке акций сохраняется спрос, наметилось повышение доходности казначейских облигаций США, что снижает сравнительную привлекательность использования рублевых инструментов в операциях carry trade.
Во втором эшелоне было отмечено повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции М.Видео (MVID) подорожали на 6.6%, Галс-Девелопмент (HALS) – на 6.5%, Диода (DIOD) – на 6.4%.
Фондовые индексы США закрылись в среднем в плюсе, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются разнонаправлено. Европейские фондовые индексы закрылись в среднем в небольшом минусе, на азиатских фондовых площадках наметилась коррекция вниз.
Сегодня в начале торгов спрос на российском рынке акций может оказаться под давлением внешнего фона. Рост доходности по суверенному долгу США (доходность 10-летних Treasuries вновь превысила 0.7% годовых) подразумевает снижение сравнительной привлекательности инвестиций на развивающихся рынках для глобальных инвесторов. На валютном рынке остается возможность повышения по паре доллар-рубль после закрытия выше уровня 75.0.
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