Российский рынок акций вчера после хорошего роста утром в течение дня растерял весь потенциал и закрылся на уровне предыдущего открытия. И это при том, что росли западные фондовые площадки, а нефть вообще ушла в район 46 долларов за баррель.

Однако политика вышла на первое место. Замгоссекретаря США Стивен Биган заявил, что в случае подтверждения версии отравления Алексея Навального, Штаты примут очень жесткие меры в отношении России.

Складывается впечатление, что иностранные инвесторы начали выходить из российских бумаг, что и не дает рынку отыгрывать внешние позитив. Сильные продажи вчера наблюдались в «Норникеле» и Сбербанке – самых любимых бумаг нерезидентов.

Сбер завершил вторник совсем рядом с поддержкой 224 руб, ее пробой лишь усилит снижение. Мы считаем акции крупнейшего российского банка неоправданно перепроданными, тем более что на носу выплаты рекордных дивидендов. Однако рекомендовать покупать бумаги не можем – политические риски вполне могут увести их еще ниже.

Сегодня внешний фон перед открытием наших торгов складывается нейтральным. Поэтому ждем открытия рынка небольшим снижением, но потом распродажи могут возобновиться все из-за той же политики.

Можно уже с определенностью сказать, что восходящий тренд на российском рынке акций завершился, и сейчас наблюдается боковик. Скорее всего, выход из него будет вниз.

Чуть лучше рынка могут выглядеть бумаги нефтянки из-за роста цен на нефть в результате начала сезона ураганов в США. Не исключено, что если сегодня выйдут сильные данные по запасам в Штатах, то нефть на какое-то время уйдет выше 47 долларов за баррель. Однако увлекаться как покупкой нефтяных контрактов, так и акций нефтянки не рекомендуем – «погодный фактор» нефть не будет отыгрывать очень долго.

Совсем печальная картина с рублем. В паре с долларом российская валюта вчера уходила выше 75,5 и опять-таки из-за политических рисков. Не исключено, что в первой половине дня мы увидим откат котировок ближе к 75, но ослабление рубля обязательно продолжится.