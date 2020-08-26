Во вторник после непродолжительных попыток укрепления рубля на внешнем позитивном фоне рубль продолжил ослабление, потеряв за день порядка 1% и достигнув отметки 75,35 руб./долл.

Отметим, что после публикации позитивной макростатистики по Германии (данные по ВВП и индексу делового климата IFO оказались лучше ожиданий) на глобальных площадках курс евро укреплялся по отношению к доллару США, что усугубило потери рубля относительно европейской валюты (89,0 руб./евро – максимум с мартовского кризиса).

Геополитические риски остаются в центре внимания инвесторов; иные факторы в текущей ситуации рынком фактически игнорируются. Так, прохождение пика августовских налоговых выплат, а также повышение цен на нефть в связи с началом сезона ураганов в Мексиканском заливе, смогли оказать рублю лишь краткосрочную поддержку.

При этом сегодня с утра (в отличие от понедельника и вторника) у рубля отсутствует поддержка со стороны внешних рынков, которые закрылись разнонаправленно после публикации слабой статистики по индексу доверия потребителей США.

Не исключаем повторения сценария торгов предыдущих двух дней – стабилизация курса рубля в течение дня и переход к ослаблению вечером после ухода ЦБ с рынка. При этом неспособность рубля вернуться к важному уровню 74,5 руб./долл. открывает перспективы роста к 76,0 руб./долл.



