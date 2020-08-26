Сегодня с утра у рубля отсутствует поддержка со стороны внешних рынков
Во вторник после непродолжительных попыток укрепления рубля на внешнем позитивном фоне рубль продолжил ослабление, потеряв за день порядка 1% и достигнув отметки 75,35 руб./долл.
Отметим, что после публикации позитивной макростатистики по Германии (данные по ВВП и индексу делового климата IFO оказались лучше ожиданий) на глобальных площадках курс евро укреплялся по отношению к доллару США, что усугубило потери рубля относительно европейской валюты (89,0 руб./евро – максимум с мартовского кризиса).
Геополитические риски остаются в центре внимания инвесторов; иные факторы в текущей ситуации рынком фактически игнорируются. Так, прохождение пика августовских налоговых выплат, а также повышение цен на нефть в связи с началом сезона ураганов в Мексиканском заливе, смогли оказать рублю лишь краткосрочную поддержку.
При этом сегодня с утра (в отличие от понедельника и вторника) у рубля отсутствует поддержка со стороны внешних рынков, которые закрылись разнонаправленно после публикации слабой статистики по индексу доверия потребителей США.
Не исключаем повторения сценария торгов предыдущих двух дней – стабилизация курса рубля в течение дня и переход к ослаблению вечером после ухода ЦБ с рынка. При этом неспособность рубля вернуться к важному уровню 74,5 руб./долл. открывает перспективы роста к 76,0 руб./долл.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20200826/831953313.html