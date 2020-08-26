Российский рынок акций во вторник попробовал продолжить рост на фоне подъема западных площадок и цен на нефть. Однако сразу же после утреннего скачка индекса МосБиржи до 3050 п. мы увидели откат и последующий уход в фазу боковой консолидации.

Наш рынок вновь выглядел хуже других развивающихся площадок. Если индекс МосБиржи удержался в нуле за счет ослабления рубля (позитив для экспортеров), то долларовый РТС потерял более процента. Объемы торгов оставались на средних уровнях.

Соотношение индексов РТС и MSCI Emerging Markets в последние дни устойчиво снижается, что наглядно отражает слабость российского рынка.

При этом цены на нефть во вторник показали положительную динамику. Стоимость фьючерсов Brent выросла на 1,6%. Сегодня торги проходят около $46 — идет попытка выхода наверх из боковика. Поддержку ценам оказывает сезон ураганов в Мексиканском заливе, который вынудил закрыть значительную часть производственных мощностей. Сегодня вечером будут опубликованы данные по добыче в США, которые могут частично отразить данный эффект. Кроме того, вчерашняя недельная статистика о запасах сырой нефти и нефтепродуктов указывает на их снижение больше ожиданий, что также положительно для рынка.

Российский рубль пока предпочитает полностью игнорировать позитивную динамику на нефтяном рынке. Несмотря на вчерашний рост Brent, пара USD/RUB во вторник выросла на 0,9% и достигла новых максимумов с начала мая (75,5). Каких-то внутренних причин для такой динамики не появлялось, так что, скорее всего, ключевую роль в слабости рубля играют исключительно политические факторы. Ближайшим ориентиром по USD/RUB наверху выступает район 76,5–76,6.

На фоне слабости рубля сохраняется давление на российские гособлигации. Примечательно что индекс ОФЗ (RGBI) находится на тех майских отметках, когда ключевая ставка Банка России была на уровне 5,5% против текущих 4,25%.

Если соотнести доходность по десятилетним российским гособлигациям со ставкой ЦБ, то мы увидим максимальный разрыв за последние 6 лет. В условиях опережающего роста USD/RUB и падения ОФЗ на ближайшем заседании Банка России ключевая ставка с высокой вероятностью может остаться на прежнем уровне. То есть цикл смягчения денежно-кредитной политики временно остановится.

Среди акций лучше рынка вчера выглядели представители IT-сектора. Бумаги Яндекс в будничном режиме переписали исторические максимумы и поднялись выше 5000 руб. В данный момент в акциях отмечается экстремальная перекупленность. За летние месяцы котировки компании взлетели на 77%. Риски коррекции сейчас существенно выросли.

Бумаги Mail.ru Group в последние недели отставали по скорости роста от Яндекса, однако вчера в них появились крупные покупатели. Депозитарные расписки подскочили на 6%. На мой взгляд, с фундаментальной точки зрения среднесрочный потенциал в них выше, чем у перегретых акций Яндекса.

Во вторник неплохой отчет По МСФО за II квартал опубликовал Детский мир, однако участники рынка использовали его как повод для фиксации прибыли. Позитивным моментом можно отметить стремление компании придерживаться выплаты дивидендов в размере 100% от чистой прибыли по РСБУ. Также ритейлер в будущем не исключил возможность проведения байбэка в качестве способа распределения средств среди акционеров. Снижение прибыли по РСБУ в I полугодии может быть компенсировано ее ростом в III–IV кварталах, которые традиционно гораздо важнее для компании с точки зрения финансовых показателей.

По индексу МосБиржи пока все еще актуален среднесрочный восходящий тренд, однако сейчас мы видим постепенный переход в фазу боковой консолидации. Сверху в качестве области сопротивления выделяем зону 3100–3110 п. Снизу каких-то существенных поддержек не наблюдается до 2940 п.

На фоне роста нефти и слабости рубля более сильную динамику могут показывать акции нефтяного сектора: Лукойл, Роснефть, Татнефть, Газпром нефть.

Среди корпоративных событий в среду ожидается публикация результатов за II квартал по МСФО у Полиметалла и Банка Санкт-Петербург. Кроме того, сегодня последний день для попадания в реестр акционеров Полюса, которые получат дивиденды — 244,75 руб. на акцию.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается смешанный. Американские индексы после закрытия нашей дневной сессии во вторник выросли. Азиатские площадки сегодня торгуются преимущественно на отрицательной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 с утра теряют всего 0,04%, контракты по нефти Brent с экспирацией в конце августа в плюсе на 0,26% и находятся около уровня $46.

С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу МосБиржи (IMOEX) пройдет рядом с уровнем закрытия вторника.