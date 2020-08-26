Вчерашний день на российском рынке акций начался вблизи уровней закрытия понедельника, однако затем динамика индексов больше определялась движением курса рубля, который заметно ослаб, хотя период налоговых платежей не закончился, а нефтяные котировки продолжали расти. В то же время настроения на азиатских и европейских рынках оставались умеренно оптимистичными благодаря новостям о хороших перспективах применения вакцины от коронавируса и позитивной оценке Соединенными Штатами и Китаем хода выполнения торгового соглашения. Вероятно, на настроениях инвесторов в российские активы и курсе рубля продолжают отражаться политические факторы, в частности нестабильность в соседней Беларуси.

По итогам торгов индекс РТС потерял 1,1%, а индекс Мосбиржи не изменился.

Европейские рынки, помимо новостей, связанных с вакциной и отношениями США и КНР, получили днем поддержку благодаря статистике из Германии, где вторая оценка ВВП за 2 кв. оказалась лучше прогнозов и первой оценки, хотя и отразила падение экономики на 9,7% квартал к кварталу. Индекс оценки бизнес-климата IFO вырос с 90,4 в июле до 92,6 в августе и оказался выше, чем предполагалось, на 0,5 пункта, а индекс ожиданий поднялся с июльских 96,7 до 97,5. Кроме того, правящая коалиция в Германии согласилась продлить субсидии для сохранения рабочих мест до конца 2021 г.

Однако после невнятного открытия торгов в США европейские рынки растеряли дневной прирост, и в результате индекс Euro Stoxx 50 завершил день в символическом минусе. Опубликованная вчера в США макроэкономическая статистика оказалась смешанной. С одной стороны, продажи новых домов подскочили на 13,9% месяц к месяцу в июле до максимума с 2014 г., тогда как ожидался рост лишь на 1,8%, причем показатель июня был пересмотрен вверх на 1,3 п.п. до 15,1%. С другой стороны, индекс потребительской уверенности Conference Board опустился к отметке 84,8 в текущем месяце с пересмотренного вниз до 91,7 показателя июля, хотя рынок прогнозировал рост до 93. Даже в апреле этот индекс был немного выше. В свою очередь, индекс ожиданий снизился с 88,9 в июле до 85,2 в августе, вернувшись на минимальный уровень, зафиксированный в апреле в разгар пандемии. Тем не менее к закрытию и S&P 500, и Nasdaq достигли новых исторических максимумов, прибавив соответственно 0,4% и 0,8%.

Цену на нефть вчера поддержали новости о сокращении добычи в США из-за ураганов в Мексиканском заливе, а опасения падения спроса из-за роста заболеваемости коронавирусом пока отошли на второй план. Сейчас нефть продолжает дорожать, котировки Brent превышают 46 долл./барр. Сегодня выйдут данные о состоянии нефтяных запасов в США за прошедшую неделю. Консенсус-прогноз Bloomberg и оценка API предусматривают, что запасы и нефти, и бензина сократились.

К настоящему моменту оптимизм на рынках иссяк, азиатские индексы пребывают в красной зоне, а фьючерсы на европейские и американские индексы торгуются без явно выраженного тренда.

Российский рынок начнет день вблизи вчерашних уровней закрытия.