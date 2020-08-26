Данные по экономике США остаются неоднозначными
Вчерашний день на российском рынке акций начался вблизи уровней закрытия понедельника, однако затем динамика индексов больше определялась движением курса рубля, который заметно ослаб, хотя период налоговых платежей не закончился, а нефтяные котировки продолжали расти. В то же время настроения на азиатских и европейских рынках оставались умеренно оптимистичными благодаря новостям о хороших перспективах применения вакцины от коронавируса и позитивной оценке Соединенными Штатами и Китаем хода выполнения торгового соглашения. Вероятно, на настроениях инвесторов в российские активы и курсе рубля продолжают отражаться политические факторы, в частности нестабильность в соседней Беларуси.
По итогам торгов индекс РТС потерял 1,1%, а индекс Мосбиржи не изменился.
Европейские рынки, помимо новостей, связанных с вакциной и отношениями США и КНР, получили днем поддержку благодаря статистике из Германии, где вторая оценка ВВП за 2 кв. оказалась лучше прогнозов и первой оценки, хотя и отразила падение экономики на 9,7% квартал к кварталу. Индекс оценки бизнес-климата IFO вырос с 90,4 в июле до 92,6 в августе и оказался выше, чем предполагалось, на 0,5 пункта, а индекс ожиданий поднялся с июльских 96,7 до 97,5. Кроме того, правящая коалиция в Германии согласилась продлить субсидии для сохранения рабочих мест до конца 2021 г.
Однако после невнятного открытия торгов в США европейские рынки растеряли дневной прирост, и в результате индекс Euro Stoxx 50 завершил день в символическом минусе. Опубликованная вчера в США макроэкономическая статистика оказалась смешанной. С одной стороны, продажи новых домов подскочили на 13,9% месяц к месяцу в июле до максимума с 2014 г., тогда как ожидался рост лишь на 1,8%, причем показатель июня был пересмотрен вверх на 1,3 п.п. до 15,1%. С другой стороны, индекс потребительской уверенности Conference Board опустился к отметке 84,8 в текущем месяце с пересмотренного вниз до 91,7 показателя июля, хотя рынок прогнозировал рост до 93. Даже в апреле этот индекс был немного выше. В свою очередь, индекс ожиданий снизился с 88,9 в июле до 85,2 в августе, вернувшись на минимальный уровень, зафиксированный в апреле в разгар пандемии. Тем не менее к закрытию и S&P 500, и Nasdaq достигли новых исторических максимумов, прибавив соответственно 0,4% и 0,8%.
Цену на нефть вчера поддержали новости о сокращении добычи в США из-за ураганов в Мексиканском заливе, а опасения падения спроса из-за роста заболеваемости коронавирусом пока отошли на второй план. Сейчас нефть продолжает дорожать, котировки Brent превышают 46 долл./барр. Сегодня выйдут данные о состоянии нефтяных запасов в США за прошедшую неделю. Консенсус-прогноз Bloomberg и оценка API предусматривают, что запасы и нефти, и бензина сократились.
К настоящему моменту оптимизм на рынках иссяк, азиатские индексы пребывают в красной зоне, а фьючерсы на европейские и американские индексы торгуются без явно выраженного тренда.
Российский рынок начнет день вблизи вчерашних уровней закрытия.
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