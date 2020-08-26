Татнефть должна представить финансовые результаты за 2К20 28 августа, в пятницу. Мы прогнозируем снижение выручки компании до 152.1 млрд руб. (-23% кв/кв) вследствие падения цен на нефть на фоне ухудшения макроэкономической конъюнктуры (цена Urals упала на 29% кв/кв), а также из-за сокращения объемов добычи нефти (-18% кв/кв). В ходе заседания совета директоров 25 августа компания озвучила прогноз по добыче в 2020 на уровне 25.9 млн т, что отражает снижение добычи на 13% г/г в рамках договоренностей ОПЕК+.

По нашим оценкам, в 1П20 объем добычи сократился на 11% г/г до 13.3 млн т (добыто 51% от планового показателя). Согласно нашим прогнозам, EBITDA снизится на 17% кв/кв до 36.9 млрд руб., при этом рентабельность EBITDA увеличится до 24% (с 22% в 1К20).

Чистая прибыль, по нашим оценкам, снизится на 36% до 16.1 млрд, в том числе из-за убытка от курсовых разниц.



