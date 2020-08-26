HHR должен завтра (27 августа) представить отчет о финансовых результатах за 2К20. Мы прогнозируем снижение выручки на 20% г/г до 1.52 млрд руб. (-23% кв/кв), отражающее негативный эффект от изоляции, из-за которой активность работодателей на платформе HH.ru снизилась. Скорректированная EBITDA, по нашим оценкам, снизится до 647 млн. руб., рентабельность EBITDA составит 42.5% (против 52.5% в 1К20 и 52.0% во 2К19). Чистая прибыль прогнозируется на уровне 213 млн руб., рентабельность чистой прибыли оценивается в 14.0%. Мы ожидаем, что компания представит обновленный прогноз на 2020 год.