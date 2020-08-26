ЦБ РФ снизил лимит по недельному депозитному аукциону с 1,76 трлн руб. до 1,42 трлн руб., что оказалось ниже ожидавшейся нами цифры в 1,6–1,7 трлн руб. Общий объем предложения со стороны банков был еще ниже – 1,21 трлн руб. Помимо этого, Казначейство провело аукцион однодневного репо, на котором два банка выбрали весь лимит в 290 млрд руб. Общий спрос составил 290,2 млрд руб., и поскольку минимальная ставка составляла 0,2 млрд руб., мы полагаем, что, возможно, один банк подал заявку на 290 млрд руб., чтобы выбрать весь лимит, а другой подал минимальную заявку. Спрос на аукционе КОБР был очень низким (5,7 млрд руб.), а на аукционе долларового репо с Казначейством – снова нулевым (оба результата совпали с нашими ожиданиями). Сегодня Казначейство проведет аукцион однодневного репо с лимитом 400 млрд руб. и депозитный аукцион на 35 дней, на котором, как мы полагаем, спрос превысит установленный лимит в 100 млрд руб.

Однодневные ставки вчера выросли, как это обычно происходит в день налоговых выплат. RUONIA, по нашим оценкам, повысилась с 4,06% до 4,15–4,17%, однако, как мы и предполагали, не превысила 4,20%. Средневзвешенная ставка однодневного валютного свопа подскочила на 26 бп, до 4,10%, тогда как уровень закрытия и вовсе повысился на 80 бп, до 4,49%. Индекс RUSFAR овернайт снизился на 1 бп, до 4,17%. Мы ожидаем, что в ближайшие дни краткосрочные ставки заметно снизятся на фоне возвращения в систему более чем 450 млрд руб. после проведения расчетов по депозитам ЦБ, а также значительного объема предложения новых средств Казначейством. По нашим оценкам, к концу недели RUONIA опустится до 4,05–4,1%. Движения в длинных ставках вчера были незначительными. Кривые FRA и IRS не изменились, тогда как ставки кросс-валютных свопов выросли на 2–3 бп. 12-месячная ставка NDF составила 4,07% (+2 бп, OIS), 5-летняя ставка кросс-валютного свопа закрылась на отметке 4,12% (+3 бп, OIS).