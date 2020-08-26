Банк России снизил вчера лимит на депозитном аукционе до 1,42 трлн руб. Предложение же со стороны банков составило всего лишь 1,2 трлн руб. Спрос на аукционе по доразмещению КОБР также оказался невысоким, было продано бумаг номинальной стоимостью 5,7 млрд руб. В результате сегодня со счетов ЦБ в банковскую систему поступит около 460 млрд руб.

Одновременно вчера резко вырос спрос на дополнительное фондирование. Так, кредитные организации полностью выбрали лимит на аукционе репо овернайт с Казначейством (лимит был повышен до 290 млрд руб.), увеличилась и задолженность по кредитам под залог нерыночных активов, за день рост составил около 40 млрд руб. Возможно, мы недооценили объем налоговых платежей, в первую очередь это может относиться к НДС. Если платежи по этому налогу упали не столь значительно по сравнению с прошлым годом, как мы предполагали, то это может быть позитивным сигналом о состоянии потребительского спроса, возможно, он восстанавливается довольно быстро. Также есть вероятность, что повышенный спрос на ликвидность со стороны банков вызван тем, что из-за ослабления рубля в июле и августе им придется существенно увеличить отчисления по обязательным резервам из-за переоценки обязательств в иностранной валюте.