Совет директоров НОВАТЭКа рекомендовал выплатить по итогам первой половины 2020 года дивиденды в размере 11,8 руб. на акцию. Реестр акционеров будет закрыт 12 октября.

Наше мнение. Мы ожидали, что компания решит выплатить за первое полугодие 10-12 руб. на акцию, т. е. распределить среди акционеров 40-50% нормализованной чистой прибыли (с поправкой на доходы и убытки по курсовым разницам). Рекомендованный советом директоров размер выплат ближе к верхней границе прогнозируемого диапазона, но вполне соответствует нашим ожиданиям.

Уже в ходе телефонной конференции, посвященной итогам второго квартала, менеджмент НОВАТЭКа дал понять, что компания собирается увеличить дивидендные выплаты, поскольку были выполнены условия для отмены ограничений, связанных с реализацией проекта Ямал СПГ. Исторически коэффициент дивидендных выплат составлял 30-40% скорректированной чистой прибыли (по итогам 2019 года — 37%). Дивидендная политика НОВАТЭКа официально пока не изменилась, однако очевидно, что коэффициент выплат приближается к 50%.

Рекомендованный размер выплат за первое полугодие (он на 17% ниже, чем по итогам 1П19) предполагает полугодовую дивидендную доходность 1,0%. Наш базовый сценарий предусматривает, что по итогам всего 2020 года размер дивидендов (рассчитанных по нормализованной чистой прибыли) должен составить 27 руб. на акцию и обеспечить дивидендную доходность 2,4%. Увеличение выплат, вероятно, важно для инвесторов, однако пока мы полагаем, что это не должно существенно повлиять на инвестиционную привлекательность НОВАТЭКа, поскольку ожидаемая дивидендная доходность остается довольно низкой.