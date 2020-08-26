По итогам 2020 года дивиденды "Новатэка" могут составить 27 рублей на акцию
Совет директоров НОВАТЭКа рекомендовал выплатить по итогам первой половины 2020 года дивиденды в размере 11,8 руб. на акцию. Реестр акционеров будет закрыт 12 октября.
Наше мнение. Мы ожидали, что компания решит выплатить за первое полугодие 10-12 руб. на акцию, т. е. распределить среди акционеров 40-50% нормализованной чистой прибыли (с поправкой на доходы и убытки по курсовым разницам). Рекомендованный советом директоров размер выплат ближе к верхней границе прогнозируемого диапазона, но вполне соответствует нашим ожиданиям.
Уже в ходе телефонной конференции, посвященной итогам второго квартала, менеджмент НОВАТЭКа дал понять, что компания собирается увеличить дивидендные выплаты, поскольку были выполнены условия для отмены ограничений, связанных с реализацией проекта Ямал СПГ. Исторически коэффициент дивидендных выплат составлял 30-40% скорректированной чистой прибыли (по итогам 2019 года — 37%). Дивидендная политика НОВАТЭКа официально пока не изменилась, однако очевидно, что коэффициент выплат приближается к 50%.
Рекомендованный размер выплат за первое полугодие (он на 17% ниже, чем по итогам 1П19) предполагает полугодовую дивидендную доходность 1,0%. Наш базовый сценарий предусматривает, что по итогам всего 2020 года размер дивидендов (рассчитанных по нормализованной чистой прибыли) должен составить 27 руб. на акцию и обеспечить дивидендную доходность 2,4%. Увеличение выплат, вероятно, важно для инвесторов, однако пока мы полагаем, что это не должно существенно повлиять на инвестиционную привлекательность НОВАТЭКа, поскольку ожидаемая дивидендная доходность остается довольно низкой.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20200826/831954503.html