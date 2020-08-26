Вчера в первой половине дня октябрьские фьючерсы Брент котировались чуть ниже $45,3/барр., а затем устремились к $46/барр. В итоге цена нефти была зафиксирована на отметке $45,86/барр, или на $0,73/барр. выше уровня предыдущего дня. Изначально наметившаяся траектория движения и сила ураганов "Марко" и "Лаура" предполагали, что придется закрыть больше добывающих мощностей, чем перерабатывающих. Однако теперь ураган "Лаура" разворачивается в западном направлении, а прогноз его силы повышен до третьей категории. На этом фоне производители нефти останавливают 1,56 млн барр./сут добывающих мощностей (что приблизительно соответствует 90% мощностей, закрытых 15 лет назад из-за урагана "Катрина") и под угрозой закрытия оказались НПЗ, перерабатывающие 3,8 млн барр./сут. По нашему мнению, последние сведения подразумевают, что из-за значительного сокращения спроса со стороны НПЗ начнется накопление товарных запасов в нефтехранилищах Кушинга, а значит, расширится спред WTI-Брент. Также ураган "Лаура" умеренно благоприятно скажется на календарных спредах Брент, т. к., вероятно, приведет к отсрочке экспортных поставок нефти из США. Масштабное закрытие НПЗ также заставило рынки учитывать в ценах возможный существенный дефицит бензина в ближайшее время; при этом реакция рынка дизельного топлива пока сдержанная.

После закрытия торгов в Европе Американский институт нефти сообщил о падении запасов нефти в США на 4,5 млн барр. до 507,5 млн барр. на прошлой неделе (согласно последней оценке EIA, запасы составляли 512,4 млн барр.). Запасы снизились на фоне увеличения нефтепереработки на 0,15 млн барр./сут, несмотря на рост импорта на 0,14 млн барр./сут. Товарные запасы в хранилищах Кушинга уменьшились на 0,6 млн барр. Данные по нефтепродуктам были большей частью благоприятными: запасы бензина снизились на 6,4 млн барр., запасы дистиллятов выросли на 2,3 млн барр. Теперь инвесторы готовятся к выходу отчета EIA (ожидается сегодня в 17:30 мск). Консенсус-прогноз Bloomberg предполагает падение запасов нефти на 2,58 млн барр., бензина — на 1,75 млн барр. и дистиллятов — на 0,05 млн барр. Сегодня, перед публикацией отчета EIA, инвесторы будут анализировать данные по заказам на товары длительного пользования в США. На наш взгляд, эта статистика продемонстрирует значительный рост после падения, зафиксированного в 2К20, что может оказать кратковременную поддержку ценам на нефть.

По нашему мнению, отчет EIA покажет, что запасы нефти в хранилищах сократились за неделю примерно на 3 млн барр. При этом в центре внимания будет статистика по запасам нефтепродуктов. Мы полагаем, что данные EIA вряд ли продемонстрируют такое же значительное снижение запасов бензина, как вчерашняя статистика API. По всей вероятности, EIA может даже разочаровать рынок, т. к. сезон активных поездок в США завершается. Отметим, что последствия урагана не окажут влияния на этот отчет, т. к. он охватывает неделю, завершившуюся 21 августа. Соответственно, сегодняшние данные, на наш взгляд, с высокой вероятностью могут продемонстрировать, что снижение совокупных запасов углеводородов в США прекратилось. На наш взгляд, сегодня котировки Брент вполне могут проверить на прочность поддержку на уровне $45,4/барр. после выхода данных EIA. Если же они окажутся более оптимистичными, чем ожидалось, а ураган "Лаура" продолжит усиливаться, цена Брент может повыситься до технического диапазона $46,6-47,3/барр.



