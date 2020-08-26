Индекс РТС снижается второй день подряд, не реагируя на выросшие цены на нефть. Противоречивый новостной фон пугает инвесторов. С одной стороны, высокие цены на нефть… С другой стороны, перед выборами в США санкционное давление на Россию будет усиливаться. Американский же рынок находится в перегретом состоянии – от мартовских минимумов индекс Доу-Джонса вырос более чем на 44%, и если «бычья фаза» этого индекса сменится коррекцией, то и нашему рынку мало не покажется.

Что может запустить механизм коррекции американского рынка? Например, обострение отношений между США и Китаем. Вчера над территорией КНР через запретную зону для полетов пролетел американский самолет-разведчик, и Китай назвал его полет «неприкрытой провокацией». Плохие новости с фронта борьбы с пандемией коронавируса также могут запустить механизм коррекции. Сейчас у инвесторов есть завышенные ожидания касательно противовирусных препаратов, но они могу и не оправдаться. В этом случае о быстром восстановлении таких секторов, как туристический бизнес, гостиницы, авиаперевозки, придется забыть. Ситуация на валютном рынке где шестой день подряд наблюдается рост доллара по отношению к рублю также нервирует инвесторов. Средства инвесторов, которые могли ли бы пойти на покупку акций, сейчас идут на покупку доллара.

По паре USD/RUB я бы не стал ждать значительного укрепления рубля, учитывая, что сентябрь пиковый месяц по выплате внешнего долга России. Открытие границы России с Евросоюзом (не ранее сентября) также окажет дополнительное давление на рубль. Ориентируясь на технический анализ, можно порекомендовать покупать доллар по 74,2. С 19 августа доллар сформировал локальный восходящий тренд и сейчас локально перекуплен, поэтому по текущим ценам я бы не покупал. Также хороший уровень для покупки 72,7, но есть опасения, что этот уровень мы увидим не скоро. Последние события в Белоруссии могут оказаться «долгоиграющей» темой, и я не вижу6 на чем будет укрепляться рубль в сентябре. «Инцидент» с Алексеем Навальным также может оказаться «долгоиграющей» ситуацией – Евросоюз грозит санкциями, и это бьет по нашему долговому рынку. Техническое сопротивление по паре USD/RUB находится на уровне 76,5-77.

Оснований для паники на фондовом рынке я не вижу. Слабость проявляется в акциях, где были технические предпосылки к снижению. Например, в акциях Сбербанка об. 14 августа был момент для игры на понижения по Александру Элдеру (растянутая MACD гистограмма) с входом по 241,5 и предполагаемой целью снижения 210. Увидим ли мы 210 непонятно, но с масштабными покупками надо быть острожными. Я купил эту акцию со спекулятивными целями на модельный портфель и уже нахожусь в небольшом минусе. Предполагаемся цель локального роста 229, а промежуточная поддержка 220-222, но на дневных графиках индикаторы показывают снижение.