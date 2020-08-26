Прогноз Moody's находится в границах ожиданий (4-6%). Точнее сейчас спрогнозировать не получится. Фактор, который вносит неопределенность, необычайно сильный. За последние 70 лет мир не сталкивался со столь резким обвалом экономической активности. Можно сказать, что риск возобновления карантинных ограничений в том же масштабе, что и весной, низкий. Но отдельных мер, которые ограничат активность, прежде всего, в розничном сегменте, исключать нельзя. Промышленное производство, в том числе, производство топлива и энергии, и транспорт также не останутся не затронутым.

Вряд ли удастся преодолеть все последствия ранее чем через год. Выросла безработица, а значит, потребление товаров и услуг домохозяйствами снизилось. Важным фактором также является инфляция и инфляционные ожидания. Пока они на относительно низком уровне. Но в случае внешних сырьевых и фондовых шоков рубль будет заметно слабеть к доллару, и это спровоцирует рост инфляции и инфляционных ожиданий. В настоящее время базовый прогноз консервативный: инфляция в диапазоне 3,5-4,1% до конца года.

На восстановление деловой активности до докризисного уровня понадобится 12-18 месяцев бесшокового периода.



