Все хорошо, прекрасная маркиза! Именно такими словами из популярной песенки можно охарактеризовать текущую ситуацию на рынке. Действительно, вроде бы все хорошо. Ну, а нехорошие мысли, которые периодически возникают у участников рынка по тому или иному поводу, нужно попросту игнорировать. Ход вчерашних торгов это достаточно убедительно продемонстрировал.

После хорошего роста в понедельник вполне логично было бы ожидать относительно спокойных торгов вблизи нулевых отметок. Собственно открытие дня именно на нулевых отметках и проходило. Однако затем участники рынка постепенно разогрелись, и покупательский задор стал явно превалировать над всеми остальными действиями. Ну, и поскольку активность на торгах по-прежнему оставляет желать лучшего, то спекулянтам не стоило особого труда оторвать котировки от нулевых отметок и потащить их на более высокие уровни. На помощь к ним пришел ряд «товарищей», позитивные корпоративные новости которых также способствовали поднятию позитивного духа инвесторов. Под последними следует понимать, прежде всего, новости от компании Facebook (FB, +3,48%), которая обрадовала всех информацией о запуске глобального шопингового сервиса Facebook SHOP, который даст возможность совершать покупки пользователям самого Фейсбука и его приложений, типа Инстаграм.

В результате весь этот позитив привел к росту котировок и самих акций Facebook, и индексов, в которые он входит. А это, конечно же, индекс NASDAQ, уверенно обновивший свой исторический максимум, и индекс S&P500, который хоть и не столь уверенно, но все же тоже вышедший на новый исторически высокий уровень. Единственный пострадавший — это индекс Dow Jones (DJIA-30), на который очень сильно давили продажи акций нефтяного гиганта Exxon Mobil (XOM, —3,17%). А случилась эта распродажа в связи с исключением акций этой компании из индекса Dow Jones с 31 августа. Естественно, что фонды, которые инвестируют в акции компаний, входящих в этот старейший индекс, начали постепенно избавляться от «ненужного» балласта.

Кроме акций Exxon Mobil из старейшего индекса будут также исключены акции компании Pfizer (PFE, —1,12%) и Raytheon Technologies (RTN, —1,5%) и вместо них будут добавлены акции компаний Amgen (AMGN, +5,37%), Salesforce (CRM, +3,64%) и Honeywell (HON, +3,23%).

По итогам торгового дня во вторник 25 августа на торгах иностранными ценными бумагами на Санкт-Петербургской бирже было заключено 833 тысячи сделок с акциями 1202 эмитентов на общую сумму более 661 миллионов долларов США.

Ожидания рынка 26 августа

Среда обычно бывает нервной и волатильной. Однако, скорее всего, это правило обойдет сегодняшний день стороной. Ничего особенного на горизонте не предвидится — ни выхода серьезных макроэкономических данных (за исключением привычных для среды данных по запасам сырой нефти и нефтепродуктов), ни значимых выступлений ведущих политиков или экономистов. Председатель ФРС Джером Пауэлл будет выступать завтра и скорее всего участники рынка займут выжидательную позицию. Тем более это вполне логично сделать после двух дней роста. Расти дальше «стрёмно», а падать, вроде как, особого повода пока и нет.

Поэтому мы с большой вероятностью увидим сегодня достаточно спокойные торги с локальными боями местного значения и не более того.

О спокойствии на рынке свидетельствуют и торги, проходящие в Азии и Европе. Так также отклонения от нулевых отметок минимальны и никто ничего сегодня не хочет. Так что все, что нам светит сегодня увидеть — это маленькую паузу на исходе летнего сезона. Отдыхаем и расслабляемся… но не надолго!