Акции Hewlett Packard Enterprise Co. (HPE) выросли на 8% после закрытия торгов во вторник, когда поставщик корпоративного программного обеспечения и IT-услуг сообщил о финансовых результатах за третий финансовый квартал, которые значительно превзошли предварительные оценки.

HPE сообщила о прибыли в размере 32 цента на акцию по сравнению с прибылью в размере 45 центов на акцию в аналогичном квартале прошлого года. Выручка снизилась на 5,5% до $6,82 млрд с $7,2 млрд годом ранее. Консенсус-прогноз предполагал, что скорректированная прибыль составит 23 цента на акцию при выручке в $6,06 млрд.

Компания сообщила, что денежный поток от операционной деятельности составил $1,5 млрд, что на 23% больше, чем годом ранее, а свободный денежный поток составил $924 млн, что на 43% больше прошлогоднего показателя. Улучшены операционные процессы, совершенствуются цепочки поставок. Доход от высокопроизводительных вычислительных систем увеличился на 3% до $649 млн. Наиболее перспективным направлением стала инновационная программа, в частности представлены решения в области облачных услуг HPE GreenLake. Драйверами роста станут также новый портфель программного обеспечения HPE Ezmeral и запланированное приобретение разработчика сетевых технологий SD-WAN Silver Peak.

Немногие компании готовы публиковать прогнозы на ближайший квартал, но HPE это делает. Прогноз чистой прибыли на четвертый квартал (non-GAAP) от 32 до 36 центов на акцию, что выше консенсус-прогноза.

Однако по некоторым направлениям не удалось улучшить результаты. Например, продажи запоминающих устройств (накопителей) упали на 10% до $1,1 млрд, поскольку корпоративные заказчики продолжали откладывать крупные покупки в период экономического спада.

При закреплении котировок Hewlett Packard выше важного уровня $10,38 за акцию целью движения котировок станет 5-месячный максимум $11,71.