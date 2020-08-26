К середине торгового дня российские фондовые индексы не показывали единой динамики ввиду неоднозначного внешнего фона и ослабления рубля. Индекс Мосбиржи к 14.55 мск вырос менее чем на 0,1% до 3029,57 пункта. Индекс РТС упал на 0,55%, до 1260,16 пункта.

Рубль к середине сессии терял около 0,5% против доллара и евро, продолжая обновлять минимумы. Доллар достиг 75,95 руб, пика с апреля текущего года, а евро поднимался до 89,79 руб, максимума с февраля 2016 года.

С технической точки зрения текущий рост евро, в частности, не выглядит обоснованным, а на основных временных масштабах (дневной, недельный) можно наблюдать “медвежью” дивергенцию с индексом RSI и перекупленность, предвещающие скорый разворот. До начала нисходящей коррекции евро, однако, еще может подняться до очередных пиков – в частности, при пробое 90 руб следующей целью движения станет максимум февраля 2016 года 91,41 руб. Стоит отметить, что в 2016 году на недельном графике евро после достижения исторического пика 93,60 руб также наблюдалась дивергенция с RSI, которая верно сигнализировала нисходящую коррекцию. На этот раз, впрочем, максимумы перед началом фиксации прибыли могут быть еще более высокими (95-100 руб). Негативный для рубля сценарий реализуется при усилении геополитических и санкционных рисков.