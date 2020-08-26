 

МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 27 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

 

Международные события
КогдаГде и чтоПредыдущее значениеПрогноз
4:30 AUD Австралия — Частные новые капиталовложения (кв/кв) (2кв2020) -1,6% -8,4%
15:30 USD США — ВВП (кв/кв) (2кв2020) -32,9% -32,5%
15:30 USD США — Дефлятор ВВП (кв/кв) (2кв2020) -2,1% -2%
15:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 1,106 млн 1 млн
15:30 CAD Канада — Баланс счета текущих операций (2кв2020) -11,1 млрд канад. долл -12,2 млрд канад. долл
16:00 USD США — Экономический симпозиум в Джэксон Хоул /Jackson Hole Symposium (США, штат Вайоминг)
16:10 USD США — Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла
17:00 USD США — Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) (июль) 16,6% 3%
18:15 CAD Канада — Выступление Главы Банка Канады Тифа Маклема
18:30 EUR Еврозона — Выступление представителя ЕЦБ, главного экономиста Филиппа Лейна

 

 

 

 

Российские события
КогдаГде и чтоПредыдущее значениеФакт.
16:00 мск RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 21.08) 590,2 млрд долл (на 14.08)
RUB РусГидро — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2020
16:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY) RUB РусГидро — телеконференция менеджмента
RUB ЛУКОЙЛ — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2020
RUB Группа O’КЕЙ — финансовая отчетность по МСФО за 1П2020 и телеконференция менеджмента

 

 

 