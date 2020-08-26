События в сфере макроэкономики и бизнеса 27 августа
МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 27 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|4:30
|AUD
|Австралия — Частные новые капиталовложения (кв/кв) (2кв2020)
|-1,6%
|-8,4%
|15:30
|USD
|США — ВВП (кв/кв) (2кв2020)
|-32,9%
|-32,5%
|15:30
|USD
|США — Дефлятор ВВП (кв/кв) (2кв2020)
|-2,1%
|-2%
|15:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|1,106 млн
|1 млн
|15:30
|CAD
|Канада — Баланс счета текущих операций (2кв2020)
|-11,1 млрд канад. долл
|-12,2 млрд канад. долл
|16:00
|USD
|США — Экономический симпозиум в Джэксон Хоул /Jackson Hole Symposium (США, штат Вайоминг)
|16:10
|USD
|США — Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла
|17:00
|USD
|США — Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) (июль)
|16,6%
|3%
|18:15
|CAD
|Канада — Выступление Главы Банка Канады Тифа Маклема
|18:30
|EUR
|Еврозона — Выступление представителя ЕЦБ, главного экономиста Филиппа Лейна
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|16:00 мск
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 21.08)
|590,2 млрд долл (на 14.08)
|RUB
|РусГидро — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2020
|16:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY)
|RUB
|РусГидро — телеконференция менеджмента
|RUB
|ЛУКОЙЛ — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2020
|RUB
|Группа O’КЕЙ — финансовая отчетность по МСФО за 1П2020 и телеконференция менеджмента
https://1prime.ru/experts/20200826/831956391.html