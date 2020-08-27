В середине августа мы наблюдали попытку «быков» пробить июньские максимумы индекса РТС, но она оказалась неудачной. С тех пор индекс РТС пребывает в боковом диапазоне. Оснований для паники нет - ухудшение информационного фона вокруг России компенсируются высокими ценами на нефть и ростом американского фондового рынка. Прогнозы по нефтяным ценам я не даю, но зато метеорологи дают прогнозы по ураганам «Марко» и «Лаура». Ожидается, что эти ураганы нанесут значительный ущерб энергетической промышленности США. Из Мексиканского залива нефтяники эвакуируют оборудование для добычи нефти, что привело к снижению нефтедобычи на 1,56 млн баррелей нефти в день. На восстановление нефтедобычи потребуется несколько недель, и этот факт является страховкой от обвала нефтяных цен.

К этому следует добавить и острожный оптимизм нефтетрейдеров в отношении нового раунда переговоров между США и Китаем. В последние же два месяца нефтяные цены (Brent) двигаются в рамках восходящего коридора с верхней границей 48,6 и нижней 44,3. Кроме того, «быков» страхует поддержка 41,3. Начиная с июля этого года 95% времени график нефти находится в верхнем конверте Боллинджера (зоне быков). Возможно, после окончания сезонов ураганов и тропических штормов ситуация изменится и цены перейдут в «зону медведей». Посмотрим….

Котировки акций золотодобывающих компаний и цены на золото вчера выросли. На графике золота мы видим зону горизонтальной поддержки 1910-1940 и сильную поддержку на уровне 1840. Варианты развития событий могут быть разными, но я призываю инвесторов к осторожности. Цены на «желтый металл» пребывают под понижательным трендом, который в данный момент проходит в районе 1970. Сдерживают пыл покупателей рост процентных ставок и укрепление доллара США. Кроме того, сдерживающими факторам являются торговые переговоры между США и Китаем и новости об успешном испытании вакцин против COVID-19. Трейдеры ожидают выступления главы Федрезерва Джерома Пауэлла в четверг в ходе ежегодного симпозиума в Джексон Холле и сегодня заняли выжидательную позицию.

Если говорить о глобальных драйверах роста цен на золото, то ими могут выступать данные по инфляции, провал торговых переговоров или значительный рост заболеваемости COVID-19 в развитых странах. В последнем случае властям придется усилить денежную подпитку экономики. Пока ситуация с заболеваемостью неоднозначная – мы видим сокращение заболеваемости в США и странах Латинской Америки и одновременно начался рост заболеваемости в Испании, Франции и некоторых других европейских странах. Если заболеваемость начнется снижаться во всех странах, то инвесторы будут продавать золото и покупать рисковые активы, что приведет к углублению коррекции до уровня 1840. Долгосрочного роста без коррекции не бывает – по золоту я остаюсь оптимистом.

После того как МосБиржа запустила торги американскими акциями, американские фондовые индексы стали такими родными. «Родные» американские индексы вчера показали повышательную динамику – в лидерах были акции сектора технологий. К примеру, акции Tesla, Inc. (TSLA) выросли на 6,42%. Потрясающий результат – за две с половиной недели котировки акций выросли на 50%! Илон Маск обещает за три-четыре года увеличить емкость батарей электромобилей в два раза, и батареи будут служить примерно 15 лет. Но и тут иллюзий быть не должно. Если в сегодняшнем выступлении Джерома Пауэлл не намекнет на новые меры поддержки экономики, то технологический сектор легко может «сорваться в коррекцию».



