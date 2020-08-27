Наблюдалась смешанная динамика. Лидерами роста стали бумаги Petropavlovsk (+7,11%). Скорректировались акции Qiwi plc (-1,58%). Пара USD/RUB торговалась в коридоре 75-76.

ЛУКОЙЛ (+1,16%) отчитается за второй квартал. В консенсус-прогноз заложена выручка на уровне 1,06 трлн руб. (при 1,6 трлн за январь-март), EBITDA в размере 139 млрд руб., прибыль на отметке 22 млрд руб. ЛУКОЙЛ не стоит сбрасывать со счетов. С апреля его котировки движутся в боковике, но это связано со слабой динамикой цены на нефть и сокращением продаж. В четвертом квартале совокупный спрос может увеличиться в пределах 3 млн баррелей в сутки. Драйвером роста станет повышение объемов поставок, в том числе по зарубежным проектам, после смягчения ограничений по соглашению ОПЕК++, а также еще не отыгранное удорожание нефти. Выручка по итогам года ожидается на уровне 5,11 млрд руб., EBITDA — в размере 740 млрд, прибыль — в объеме 190 млрд руб. По Р/Е на этот год компания оценена в 7,8, по Р/В — в 0,9. Это также обеспечивает ее фундаментальным драйвером роста. Долговых проблем и острой необходимости в сокращении капзатрат ЛУКОЙЛ не испытывает. Операционные затраты на добычу предельно низки. Дивиденды сократятся ввиду ухудшения финансовых показателей, но из-за недооцененности это не является негативом. Консенсус-прогноз по акции ЛУКОЙЛа предполагает цель на уровне 6800 руб.

Пара USD/RUB достигла четырехмесячного максимума. Ослабление рубля носит умеренный характер и не располагает к резкому сокращению вложений в рублевые инструменты. Напротив, несмотря на ослабление рубля и сокращение ликвидности, на аукционе ОФЗ спрос составил около 300 млрд руб. Это говорит о том, что игроки не верят в сильное ослабление рубля в среднесрочном периоде, тем более что поддержку курсу может оказать рост цены на нефть. До конца августа в паре с долларом рубль, вероятнее всего, удержится ниже отметки 77.

Мосбиржа (-0,14%), спек. покупка. Драйвером роста может стать рынок иностранных ценных бумаг, если доля в обороте вырастет с 0,5% в первый день торгов в несколько раз.

Ожидаем боковую динамику. Ориентир для пары USD/RUB: 74,90-75,60, для индекса Мосбиржи: 3000-3050 пунктов.