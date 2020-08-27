В среду рынок в целом пребывал в консолидации, но изменения (рублевых) цен высоколиквидных бумаг к закрытию торгов оказались положительными. Так, Сургутнефтегаз (SNGS) вырос на 3.3%, Полюс (PLZL) - на 2.0%, Лукойл (LKOH) – на 1.1%. Повышение котировок связано скорее не с притоком капитала на российский рынок, а с сохранением спроса на акции как класс активов в мире в целом на фоне усиления инфляционных ожиданий и поддержки ликвидности мировыми центробанками – глобальный фондовый индекс MSCI ACWI вчера закрылся на уровне исторического максимума, также как и фондовый индекс американского рынка S&P 500.

Во втором эшелоне было отмечено повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Петропавловска (POGR) подрожали на 7.1%, ОР (OBUV) – на 4.7%, группы ГАЗ (GAZA) – на 4.6%.

Фондовые индексы США повысились на 0.3% — 1.7%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются немного ниже уровней закрытия, зафиксированных в среду. Европейские фондовые индексы закрылись в среднем в небольшом плюсе, по азиатским пока не сложилось единой динамики.

Данные технического анализа пока не позволяют диагностировать выход из консолидации по индексу РТС. В первой половине дня возможно некоторое затишье в ожидании вступления главы ФРС США на (виртуальном) симпозиуме (начало после 16:00 мск). Кроме того, в США в 15:30 мск будет опубликована уточненная оценка темпов падения ВВП за второй квартал текущего года. На валютном рынке в краткосрочной перспективе возможна консолидация в диапазоне 75.0 – 75.5 по паре доллар-рубль.



