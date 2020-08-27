Индексу Мосбиржи будет трудно закрепиться выше 3060 пунктов
Российский рынок акций вчера опять вырос, вновь подойдя близко к несильному сопротивлению 3060 пунктов. Уже неоднократно выше этой отметки закрепиться рублевому индикатору не удавалось. Очень трудно будет сделать это и сегодня.
Сегодня ждем выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла в Джексон Холле. Есть вероятность, что он даст намеки на постепенное сворачивание сверхмягкой монетарной политики. Кроме того, ожидается публикация второй оценки ВВП США за второй квартал.
В целом, никаких сюрпризов эти мероприятия не преподнесут, но американский рынок в последние дни сильно перекуплен, но любую информацию американские инвесторы могут оценить с негативной точки зрения, придумав себе повод для коррекции. Однако снижение не будет сильным и продолжительным.
Лучше рынка сегодня опять должны быть акции нефтяных компаний, которых поддержит относительно дорогая для последнего времени нефть. На сезоне ураганов в США котировки «черного золота» держатся в районе 46,3 доллара за баррель.
При этом дешевеет золото, и вчерашние лидеры роста – бумаги золотодобывающих компаний, сегодня станут аутсайдерами.
Совсем близко к сопротивлению 224 руб спустился Сбербанк. Единственной причиной снижения цены акций банка мы видим аккуратный выход нерезидентов с российского рынка акций. Если Сбер сумеет удержать данную отметку, то по нему можно ждать давно назревшего технического отскока.
Рубль продолжает находиться в нисходящем тренде. Вчера пара доллар-рубль достигала отметки 76. Сопротивление находится примерно на 50 копеек выше. Не видя никаких среднесрочных перспектив для укрепления рубля, мы все-таки ждем его небольшого коррекционного отскока в ближайшее время. Паре доллар-рубль неплохо бы протестировать сверху вниз отметку 75.
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