Американские биржевые площадки в среду завершили торги ростом. Индекс широкого рынка S&P 500 поднялся на 1,02%, закрывшись на отметке 3478,73 пункта; промышленный индекс Dow Jones прибавил 0,3%, высокотехнологичный NASDAQ вырос на 1,73%. Индекс MSCI All-Country World поднялся выше своего февральского максимума, установив новый рекорд. Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на один базисный пункт, до 0,69%, что стало самым высоким показателем более чем за неделю. Доходность 10-летних облигаций Германии поднялась на два базисных пункта, до —0,42%, что стало максимальным показателем почти за две недели.

Мажорные настроения были обусловлены позитивными данными по заказам на товары длительного пользования в США, которые в июле в месячном выражении выросли на 11,2%, превысив более чем в два раза ожидания экспертов, и укрепили надежды инвесторов на то, что экономика страны демонстрирует признаки восстановления. Сегодня инвесторы будут ждать статистики от бюро экономического анализа министерства торговли США, которое опубликует вторую оценку ВВП за II квартал. Согласно первой оценке, американская экономика в годовом выражении упала на рекордные 32,9%. Однако в центре внимания рынков будет выступление Джерома Пауэлла на ежегодном симпозиуме Федерального резервного банка Канзас-Сити в Джексон-Хоул. Ожидается, что глава ФРС может озвучить позицию регулятора в отношении пересмотра рамок денежно-кредитной политики, которая повлечет за собой новую инфляционную стратегию. В настоящий момент индекс S&P 500 вплотную приблизился к значимому уровню 3500 пунктов, от которого у игроков может возникнуть соблазн зафиксировать часть ранее полученной прибыли.

Котировки Brent по итогам прошедших торгов снизились на 0,15% и закрылись на отметке $45,80. В настоящий момент, помимо позитивной конъюнктуры на мировых финансовых рынках поддержку нефтяным котировкам продолжает оказывать ситуация в Мексиканском заливе, где, по оценкам синоптиков, ураган «Лаура» может стать ураганом четвертой категории. И в случае, если в ближайшие дни он ударит по побережью, цена фьючерсного контракта Brent может в очередной раз преодолеть уровень $46. Однако стоит учитывать тот факт, что ежегодная история с ураганами носит исключительно спекулятивный характер и не относится к числу долгосрочных драйверов роста цены на «черное золото». А также не стоит забывать, что если ураган не нанесет значительного ущерба добыче региона или вовсе ослабнет и изменит свое направление, цены на нефть сразу же перейдут к снижению и нивелируют штормовую премию.

Индекс МосБиржи вырос на 0,76%, закрывшись на отметке 3051,97 пункта. В настоящий момент локальные поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 3025 и 3000 пунктов, сопротивления находятся на уровнях 3075 и 3095 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметках 126000 и 125000 пунктов. Сопротивление – 129000 пунктов.

Российская валюта завершила торги на отметке 75,37, потеряв 0,07% по отношению к американскому доллару. На данном этапе уровни поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 75 и 74,60. Основное сопротивление — 76.