Рынок акций РФ и рубль мало изменятся в начале торгов четверга в ожидании игроками рынка сигналов от ФРС США, полагают аналитики.

Курс доллара продолжит колебаться в рамках 75-75,5 рубля, считают эксперты.

ПРОГНОЗЫ

В начале дня ожидается незначительное изменение индекса Мосбиржи на 0,2-0,4% в диапазоне 3040-3060 пунктов, в качестве ближайших поддержек выступят уровни 3030 и 3020 пунктов, значимыми сопротивлениями станут отметки 3070 и 3080 пунктов, оценивает Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал".

Данные технического анализа пока не позволяют диагностировать выход из консолидации рынка по индексу РТС, считает Антон Старцев из компании "Олма".

"В первой половине дня возможно некоторое затишье в ожидании выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле. На валютном рынке РФ в краткосрочной перспективе возможна консолидация курса в диапазоне 75-75,5 рубля за доллар", — оценил он.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные американские фондовые индексы на прошлых торгах выросли на 0,3-1,7%, индексы S&P500 и NASDAQ обновили исторические максимумы.

С утра фьючерсы на американские фондовые индексы снижаются на 0,2-0,3%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) меняются разнонаправленно в пределах 1,1%, шанхайский Shanghai SE Composite Index повышается на 0,4%, японский Nikkei 225 снизился на 0,35%.

Стоимость нефти почти не меняется около 46,2 доллара за баррель сорта Brent. Курс евро снижается до 1,1826 доллара против 1,1828 доллара на момент фиксинга предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций повысился в среду по основным биржевым индексам. Позитив во внешней конъюнктуре — высокие ценовые уровни рынка нефти и преобладание повышательной динамики западных фондовых индексов поддержали рост стоимости российских акций.

Рублёвый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов повысился на 0,76%, до 3051,97 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,48%, до 1273,24 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам прошлых валютных торгов повысился на 5 копеек, до 75,38 рубля, евро — на 5 копеек, до 89,24 рубля, следует из данных Московской биржи.